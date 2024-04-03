馬英九參觀港珠澳大橋　得知建造細節後驚歎：Oh My God！

馬英九本月1日至11日二度率台灣青年訪問大陸，首站於廣東拜會。周二（2日）下午，馬英九一行到珠海一側的港珠澳大橋參訪。期間，馬英九對大橋的建造和使用十分感興趣、頻頻提問，得到回答後數次發出感歎。



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港珠澳大橋管理局黨委委員、工程總監李江，2日下午陪同馬英九一行參觀港珠澳大橋。在得悉車輛抵達香港口岸後，只需根據行車指示牌的指引，按照標識行駛調整行車方式，便可輕松完成左右側交通轉換，馬英九點了點頭。

其後，馬英九還不斷向李江詢問港珠澳大橋建造細節，得知大橋建設時最多曾有上萬名工人同時施工，馬英九停下腳步並感到驚歎了一聲；以及得知大橋合共使用52萬噸鋼材時，馬英九脫口而出，「Oh My God！（我的天吶！）」

隨後，馬英九又詢問了港珠澳大橋的使用年限等問題，李江介紹，「設計使用壽命是120年，按正常使用，應該是150年以上」。馬英九回覆，「蠻用心的」。

馬英九參訪港珠澳大橋，在進入室內展廳時，還經過一段正在播放的宣傳片，片中正在播出國家主席習近平出席港珠澳大橋通車時的片段畫面及講話。馬英九注意到片中畫面後，還特別將頭轉過去看了一下，形成另類的「習馬同框」。（聯合報）

結束參觀時，港珠澳大橋工作人員還向馬英九贈送一個精緻的港珠澳大橋模型。

值得一提的是，馬英九在進入港珠澳大橋室內展廳時，經過一段正在播放的宣傳片，片中正在播出中共總書記、國家主席習近平出席港珠澳大橋通車時的片段畫面及講話。馬英九注意到片中畫面後，還特別將頭轉過去看了一下，形成另類的「習馬同框」。

早前有台媒報道指，馬英九其後行程還包括西安、北京等地，4月8日或將與習近平會面。