馬英九參觀港珠澳大橋 得知建造細節後驚歎：Oh My God！
撰文：孫聖然
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馬英九本月1日至11日二度率台灣青年訪問大陸，首站於廣東拜會。周二（2日）下午，馬英九一行到珠海一側的港珠澳大橋參訪。期間，馬英九對大橋的建造和使用十分感興趣、頻頻提問，得到回答後數次發出感歎。
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港珠澳大橋管理局黨委委員、工程總監李江，2日下午陪同馬英九一行參觀港珠澳大橋。在得悉車輛抵達香港口岸後，只需根據行車指示牌的指引，按照標識行駛調整行車方式，便可輕松完成左右側交通轉換，馬英九點了點頭。
其後，馬英九還不斷向李江詢問港珠澳大橋建造細節，得知大橋建設時最多曾有上萬名工人同時施工，馬英九停下腳步並感到驚歎了一聲；以及得知大橋合共使用52萬噸鋼材時，馬英九脫口而出，「Oh My God！（我的天吶！）」
隨後，馬英九又詢問了港珠澳大橋的使用年限等問題，李江介紹，「設計使用壽命是120年，按正常使用，應該是150年以上」。馬英九回覆，「蠻用心的」。
結束參觀時，港珠澳大橋工作人員還向馬英九贈送一個精緻的港珠澳大橋模型。
值得一提的是，馬英九在進入港珠澳大橋室內展廳時，經過一段正在播放的宣傳片，片中正在播出中共總書記、國家主席習近平出席港珠澳大橋通車時的片段畫面及講話。馬英九注意到片中畫面後，還特別將頭轉過去看了一下，形成另類的「習馬同框」。
早前有台媒報道指，馬英九其後行程還包括西安、北京等地，4月8日或將與習近平會面。