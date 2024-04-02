馬英九訪陸｜廣東省委書記黃坤明：振興中華　港澳台都是中華民族

馬英九本月1日至11日二度啟程訪問中國大陸，首站於廣東拜會。馬英九2日傍晚抵達廣州，並會晤廣東省委書記黃坤明。馬英九表示，廣東是孫中山的家鄉，也是革命的起點，希望兩岸共同努力，追求和平避免戰爭，致力於振興中華，「這是兩岸中國人不可回避的責任，我們一定要努力實現。」



2日晚間會見地點訂在廣州白天鵝賓館舉行，黃坤明先是抵達現場等待，接著馬英九率領學生步入；黃坤明與馬英九握手後，也一一與學生們握手再入座。

黃坤明今天並未準備稿子，而是即興發表講話，他先是歡迎馬英九一行來到廣東，接著介紹馬英九下午參觀的港珠澳大橋，近期訪客創下新高，這體現香港、台灣、澳門都是中華民族，大家擁有共同的文化基因，慎終追遠，敬重祖宗，「更好地復興中華、振興中華。」

2024年4月2日，馬英九抵達廣州，會晤廣東省委書記黃坤明。（馬英九基金會提供）

馬英九接著發言說道，廣東省是此行的第一站，第一個印象是除天氣和飲食與台灣相近外，更能感受到廣東這片土地上的欣欣向榮；這裡也是台商投資的第二大省，僅次於江蘇省，「感謝各位對在粵台商經營的照顧，更要感謝各位對本人此行的協助與安排。」

馬英九提到，去年訪陸之行到訪南京後，帶著年輕朋友跟隨孫中山先生的腳步，走訪了英國、新加坡，這次終於能來到廣東。

馬英九提到，廣東是孫中山先生的家鄉、是革命的起點，反清救國的重要基地，這片土地發生幾次重要的起義行動，沙場上掩埋了為救國戰死犧牲的先烈忠義，但是卻澆不滅救國的強烈決心。

2024年4月2日，馬英九抵達廣州，會晤廣東省委書記黃坤明。（馬英九基金會提供）

「我每當想到這個地方，便越發感到心頭沈重，這些歷史我們都不應該遺忘」，馬英九感慨道，海峽兩岸共享中國歷史，擁有同樣的語言與文化；希望兩岸共同努力，追求和平避免戰爭，致力於振興中華，這是兩岸中國人不可回避的責任，一定要努力實現。

馬英九接著談到兩岸青年交流的重要性，「兩岸的未來在這群年輕人的手上，相信雙方多對話多走動才是消弭誤會，增進合作最好的方式。」

據悉，舉行會見的白天鵝賓館是當地接待重要貴賓的飯店，多年來共接待包括英國女王伊麗莎白二世在內的40多個國家的150多位元首和政府首腦。