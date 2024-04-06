阿里主席蔡崇信：中國 AI 技術落後兩年　晶片禁令礙阿里雲業務

挪威主權財富基金近日發布了其首席投資官Nicolai Tangen與阿里巴巴聯合創始人、董事局主席蔡崇信的對話影片。蔡崇信在對話中談到，中國 AI 技術是比美國「有些落後」的。而相比OpenAI ChatGPT等美國頂級大型語言模型（LLM），中國可能「落後兩年」，而美國限制英偉達（NVIDIA）等公司向中國提供高階晶片，短期或中期確實影響了阿里的雲業務。



內媒《鈦媒體》報道，蔡崇信對於中國在AI發展方面處於什麼位置，以及阿里巴巴如何與美國公司相比等問題時，坦言中國目前AI 技術有些落後於美國，「很明顯，像OpenAI這樣的美國公司已經超越了其他公司，但中國正試圖追趕」。

至於有多落後，蔡崇信表示，可能比頂級的大型語言模型（LLM）落後2年。

阿里巴巴董事局主席蔡崇信近日表示，中國在人工智能（AI）發展上，可能比美國OpenAI公司落後2年。（吳煒豪攝）

蔡崇信舉去年10月美國對如英偉達（NVIDIA）這樣的公司，嚴格限制其向所有中國公司出口高階晶片為例，坦言相關措施勢必影響道阿里巴巴。

「阿里已經公開表示過，這確實影響了雲業務以及向客戶提供高階計算服務的能力，這是短期，也可能是中期的問題。但從長遠來看，中國可以自己製造這些高階繪圖處理器（GPU），阿里在這方面做了一些努力，但也從其他公司那裡採購晶片。」蔡崇信說道。

英偉達因AI熱潮成為投資寵兒，亦為當前最熱門創投機構之一。圖為英偉達台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

蔡崇信坦言，晶片短缺是一個大問題，「這是每個人都在努力解決的問題」。蔡崇信認為，在短期內，大家已經儲備了庫存，在接下來的一年或18個月裡，考慮到目前擁有的庫存，LLM的訓練仍然可以繼續進行。訓練需要更多的高計算能力，但在推理方面，有很多選擇，不需要像英偉達GPU那樣的高階晶片。

而當被問及如果阿里巴巴擁有無限供應的英偉達頂級晶片以及想要的其他所有產品，業務會有什麼不同？蔡崇信直言，「我認為我們將擁有一個更強大的雲計算業務。」