英偉達降規版晶片出貨中國　市場競爭不敵國產　傳客戶轉單華為

由於英偉達降規版晶片與中國國產晶片的差距縮小，據傳一些內地雲端公司大砍今年英偉達訂單，部分轉單給華為等本土業者。



《華爾街日報》（WSJ）報道，AI晶片龍頭英偉達（NVIDIA）因應美國出口管制，為中國市場特供的降規版晶片遭遇新困境，由於英偉達降規AI晶片與中國國產晶片的差距縮小，阿里巴巴、騰訊等大客戶興趣銳減，紛紛轉單至華為等本土廠商。

2023年12月11日，美國商務部長雷蒙多表示，英偉達可賣AI晶片給中國，但不能是最先進晶片，並聲明美國政府會持續檢視。 （REUTERS）

報道指出，阿里巴巴、騰訊等內地雲端巨擘，去年11月開始測試英偉達將推出的「H20」AI晶片樣品。知情人士透露，這些雲端巨頭已表示，今年下訂數量將遠少於原本想買、但已遭禁的晶片訂單，因為英偉達降規版處理器與中國替代晶片之間的性能差距縮小，提高國製晶片對中國本地買家的吸引力。

一些測試者指出，H20能有效在多個處理器之間進行高效傳輸數據，比國產晶片更適合打造能處理AI運算負載的晶片叢集，但卻需要更多H20才能模擬出英偉達過往晶片的運算能力，導致成本提高。相較之下，中國最先進的AI晶片也能處理AI的推論功能，只是能處理訓練任務的複雜度低於英偉達等美企的晶片。

Nvidia：圖為2022年5月25日，美國半導體企業英偉達（台譯：輝達）加州聖克拉拉總部外的公司標誌。（Getty）

知情人士說，阿里巴巴、騰訊、百度及TikTok母公司字節跳動等公司，已把一些先進晶片訂單轉單至華為等中國廠商，並更加依賴自行研發的晶片。

《華爾街日報》報道指出，華為去年已從內地網絡巨擘拿下至少5000組Ascend 910B晶片訂單，預定今年交貨。英偉達A100晶片遭禁後，Ascend 910B被視為是最近似的中國替代品。

2023年9月25日，北京，華為發布新產品後，一名男子在華為旗艦店買完東西后拎著包走。中國的華為公司最近推出了新的智慧型手機系列，其中包括採用中國製造晶片的華為Mate 60。（Getty Images）

長期而言，由於美國當局承諾會定期檢討晶片出口管制措施，可能進一步緊縮，中國買家不確定英偉達能否繼續供貨，因而正修改策略，為英偉達晶片供應減少預做準備，也避免為適應新晶片，持續調整技術所需付出的高昂成本。

對英偉達來說，既要符合美方要求、又要供應能滿足中國客戶需求的晶片，變得日益困難。研調機構集邦科技（TrendForce）認為，內地雲端業者目前約八成高階AI晶片購自英偉達，未來五年可能降至50%至60%，若美國未來強化晶片管制，可能對英偉達的中國銷售造成額外壓力。