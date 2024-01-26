金子在天上飛！深圳羅湖區第一條黃金珠寶低空運輸航線成功首飛

「深圳發布」消息，深圳正加速布局「天空之城」，搶跑低空經濟發展的「新賽道」。



1月25日，由深圳羅湖區打造的深圳首條黃金珠寶低空運輸航線成功首飛。據悉，此次首飛有4架無人機從李朗國際珠寶產業園到水貝片區交替運輸，單程12.6公里的航線距離，飛行12分鐘即可抵達，實現「金子在天上飛」的現實。



當前，深圳正加速布局「天空之城」，搶跑低空經濟發展的「新賽道」。1月25日，由深圳羅湖區打造的深圳首條黃金珠寶低空運輸航線成功首飛。（南方日報）

據了解，傳統陸運模式受制於路網條件、潮汐高峰，時效往往難以掌控，而低空運輸在確定航線後就確定了所需單程時長，遠離交通等客觀環境和人為主觀干擾，像高鐵一樣精準送達。以李朗國際珠寶產業園到水貝片區為例，陸運10餘公里車程需要近30分鐘，空中直飛的運輸航線能夠將路程壓縮至12分鐘。

此外，採用無人機低空運輸黃金珠寶，此前在其他城市無相關應用，羅湖區創新打造首條商用領域客制化物流專線，先期設定了3個無人機機場，以日均超100公斤的貨物核載量、「隨時隨地起飛、隨叫隨到運送」的靈活運輸模式滿足企業多場景的配送業務。為保證空中運輸的安全性，豐翼科技為珠寶企業提供全流程定位監控和資料監測的專業化「全套服務」。

採用無人機低空運輸黃金珠寶，此前在其他城市無相關應用，羅湖區創新打造首條商用領域客制化物流專線，先期設定了3個無人機機場，以日均超100公斤的貨物核載量、「隨時隨地起飛、隨叫隨到運送」的靈活運輸模式滿足企業多場景的配送業務。（深圳發布）

「深圳發布」稱，多家黃金珠寶公司表達了合作意向，後續將根據企業需求提供定製化運輸服務。「這次首飛成功讓我看到了黃金珠寶通過無人機運輸的可行性，對企業而言是重大利好，我們正在和有關部門展開業務溝通，預計不久也將採用無人機運輸貨物。」深圳市華威佳成珠寶首飾有限公司企業相關負責人稱。

甘露珠寶總經理助理吳鴿稱，該公司黃金珠寶日均運輸量在50公斤左右，每日固定專人運送兩趟，有加急貨物時還要再額外安排出車，整體運輸成本較高。通過低空「無人」運輸形式，能夠壓減企業成本，隨著低空運輸行業持續發展，運輸航線延伸、載重能力增加，邊際成本還將進一步降低。

深圳努力發展低空經濟。（深圳發布）

深圳市是國內發展低空經濟的先行者。2023年初，深圳首次將「低空經濟」寫入政府工作報告，提出打造低空經濟中心。此前，《深圳市支援低空經濟高品質發展的若干措施》正式出台，提出20項具體支援措施，推動低空經濟高品質發展。2024年新年伊始，深圳更是出台全國首部低空經濟立法——《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》，從基礎設施、飛行服務、產業應用、技術創新、安全管理等方面助力低空經濟產業「高飛」。

市場相關資料顯示，2022年中國低空經濟行業市場規模達2.5萬億元。事實上，當前多個城市都在積極佈局低空經濟產業。例如，《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業叢集行動方案》提出，「突破傾轉旋翼、復合翼、智能飛行等技術，研製載人電動垂直起降飛行器，探索空中交通新模式」。據不完全統計，已經有超過16個省份將低空經濟、通用航空等相關內容寫入政府工作報告。