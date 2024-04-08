北京樓盤驚現「買一送一」　買828呎單位送煙台1162呎海景單位

近日，北京一個樓盤「買一送一」的消息震動內地樓市。消息指，北京通州招商的樓盤「璀璨公元」在清明節假期開展「買一送一」活動，購買77平方米（約828平方呎）單位的樓花可免費送一個山東煙台108平方米（約1162平方呎）海景現樓單位。對此，內媒《中國證券報》向該樓盤銷售人員進行求證，該樓盤銷售人員指消息屬實，但是僅限於部分房源，且需要全款支付。



報道引述該樓盤的銷售人員指，可以參加「買一送一」的項目僅限於77平方米（約828平方呎）的兩居室單位。如果參與「買一送一」，可以贈送一個煙台108平方米（約1162平方呎）的單位，煙台的單位是毛坯交付，距離海邊大概10分鐘左右的路程，全部算下來大概是460萬元至470萬元人民幣。

銷售人員又指，需要全款才可以參與「買一送一」，但如果實在籌措不了，也可以現場商量。

報道指，根據網傳消息，該項目還推出了清明買樓福利，4月4日至4月6日期間買樓，4月30日前網簽再送招商伊頓號遊輪遊（8天7晚特別航次）。4月4日至4月6日期間買樓，4月30日前網簽有機會抽取「煙台3天兩晚自由行」大獎。

北京通州招商的樓盤「璀璨公元」位置。（《中國證券報》）

「璀璨公元」置業經理則向內媒《證券日報》表示，「活動僅針對清明假期三天，現在已經沒有了」。該置業經理進一步表示，活動針對的樓花已基本沒有房源了，此次促銷是聯動山東項目一同去化。