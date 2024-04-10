中國漁船與巴拿馬籍貨船海南島附近相撞沉沒　8名船員遇難

撰文：林芷瑩
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巴拿馬籍集裝箱船SITC DANANG輪與中國漁船「粵南澳漁36062」，4月3日在距離三亞港西部約60海里處碰撞，漁船沉沒，漁船上8人落水失聯。
4月10日，海南省海上搜救中心消息，8名失聯人員均遇難。

海南省海上搜救中心消息，4月10日，搜救中心共協調船艇23艘次、飛機1架次、人員243人次繼續在事發海域開展海面和空中搜尋，並協調南部戰區海軍某防救支隊、廣州打撈局派出多名潛水員開展水下探摸作業。

上午11時許，潛水員在船艙內發現餘下的2名失聯人員；下午2時許，2名遇難人員遺體被打撈出水，由「南海救203」輪轉移上岸送回三亞。至此，「粵南澳漁36062」上的8名遇難人員遺體全部找到並打撈出水，搜救行動結束。

據統計，自該碰撞險情發生以來，海南省海上搜救中心與三亞海上搜救分中心累計協調派出搜救船艇164艘次、飛機19架次、人員1500餘人次開展搜救，累計搜尋面積超1萬平方海里（約3.43萬平方公里）；共發布航行警（通）告7次，開展水下探摸作業8次。

目前，巴拿馬籍集裝箱船SITC DANANG正在三亞港錨地接受事故調查。事故調查組表示，將盡快依法查清事故真相、判明責任。

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