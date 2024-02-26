廣州瀝心沙大橋斷裂生死時刻　5名英雄接力攔車救人

2月22日清晨5時30分，一艘約5,000噸空載貨櫃船，從佛山南海開往廣州南沙途中，航經洪奇瀝水道時，因船員操作失當，船身撞向瀝心沙大橋橋墩，致橋面斷裂，4輛車和1輛電單車從斷裂處墮橋，事故造成5人死亡。

在瀝心沙大橋斷裂後，除了貨櫃車司機王國梁外，還有攔停王國梁的電單車司機黃福林，以及唐群輝、郭圳釗、黃碧威等，他們5人在大橋兩側攔住準備上橋的車輛，挽救不少人的生命。



2月22日，廣州南沙瀝心沙大橋被船隻撞擊致大橋橋面斷裂。（微信公眾號＠廣州南沙發布）

黃福林：及時掉頭加速前進，攔下駛向斷橋處的貨櫃車司機

黃福林憶述，當日騎電單車時，一路的視線都非常清晰，但駛到距離斷橋約20米時，突然看到前方有大霧，「周圍又很黑，當時整個人覺得很緊張，於是慢慢停下了摩托車」。當他停好車往前看時，發現前方的橋面已經斷裂，「當時整個人都嚇傻了，腿直發軟，像是動不了似的」。

幾秒鐘後回過神來，黃福林立即往回開車，想到附近的治安室向值班人員說明情況。此時，他剛好遇上正往斷橋方向行駛的貨櫃車，於是不停地打閃光燈，希望攔住貨櫃車司機。

黃福林攔下駛向斷橋處的貨櫃車司機王國梁。（微信公眾號＠廣州南沙發布）

不過，黃福林與貨櫃車擦肩而過後，貨櫃車司機仍然繼續前行。黃福林立即掉頭，加速上前追趕貨櫃車，不停按著喇叭並大聲喊道：「橋斷了，快停車！」最終，黃福林成功攔下貨櫃車司機王國梁。

黃福林隨後開車到附近的治安室，向反走私值守人員郭圳釗、黃碧威說明情況。後者立即趕到現場，在核實險情後，他們用電筒照射並向斷橋對面大聲呼喊，成功提醒對向的二輪車司機唐群輝。

一直到幫助值班人員在橋下放置雪糕筒、拉好警戒線阻隔上橋的道路後，黃福林才放心離開。

黃福林騎電單車多次打雙閃提醒王國梁，事後又掉頭將其喊停。（微信公眾號＠廣州南沙發布）

王國梁：千鈞一髮之際，他在斷橋前攔住多輛車

退伍軍人王國梁是物流公司的司機，當日開貨櫃車駛至瀝心沙大橋時被黃福林攔下。他記得，當時天還很黑，看不清楚前路，為了謹慎起見，他停好車後便上前查看，「然後就發現前面的橋面斷開了，也不知道大橋的受損程度如何，但是我看到斷口對面有車，覺得非常危險，於是趕緊打電話報警」。

報警後，王國梁又勸阻了兩位從三民島騎車到大橋的村民。隨後，他將貨櫃車倒回到瀝心沙大橋的T字路口處，橫泊在路口處，「我當時想著，我的貨櫃車大約有15米長，把車打橫堵住瀝心沙大橋下通往三民島唯一的路口，應該可以堵得住，至少車輛就上不了橋了」。

王國梁將貨櫃車橫泊，堵住瀝心沙大橋下通往三民島唯一的路口，攔住其他要上橋穿的車輛和群眾。（微信公眾號＠廣州南沙發布）

王國梁停好車後，便立即下車不停勸導對想要上橋的車輛和群眾，「我告訴他們，千萬別過橋，橋面斷了！」。直至清晨6時許，在工作人員和救援人員都到場後，王國梁才將貨櫃車開回家。

王國梁表示，「當時也沒想太多，只是希望別再有車和人掉下去了，希望大家一切平安」。他又非常感激黃福林當時的提醒，「現在想想，還真是多虧了在我前面的車主提醒，不然我也很可能開著車掉下橋去，很感激那位車主」。

唐群輝：被對岸燈光攔停後，掉頭堵住進島路口

當天凌晨5時40分，進入三民島方向的唐群輝，發現了來自對岸的郭圳釗和黃碧威提醒的燈光後，慢慢停下車，並在停車後用車燈示意攔停一輛同向行駛的貨車，隨後一直守候到消防員到達。

唐群輝憶述，當天一上橋就發現沒有路燈，前面一片漆黑，有種很不安的感覺。他駛到橋面時，發現對面有燈光閃爍，依稀聽到對面有人大喊，但因距離太遠沒有聽清，於是慢慢繼續往前開車，「到了邊緣線，剩下支撐點了，才發現一旁的水管爆了，加之前方又是一片漆黑，上前查看的時候，才發現橋斷了」。

唐群輝被對岸燈光攔停後，掉頭堵住進島路口。（微信公眾號＠廣州南沙發布）

唐群輝表示，為防止橋面出現再次倒塌的風險，他便掉頭往回開到安全的地方，當他準備將電單車打橫停下時，一輛高速行駛的大貨車駛過，他見狀立即開車追上，一邊鳴笛一邊大聲喊「橋斷了，不要再過去！」，最終成功攔停貨車司機。

隨後，唐群輝開電單車回到大橋上坡位置，橫停在進島的唯一路口。此時，消防員也及時趕到，他與消防員說明相關情況後，待現場封鎖好才離開。同時，他更將現場情況在微信朋友圈上分享，「我是做農資店的，想著第一時間把橋斷的視頻發了出去，很多起得早的朋友、農戶和客戶都會看到，可以提醒他們不要上橋」。