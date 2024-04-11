四川落馬貪官模仿劇情建牆藏百萬「好處費」　受賄罪成獲刑8年

在內地電視劇《人民的名義》中，貪官趙德漢在家中私藏巨額現金，更被搜出擺滿整牆的現金鈔票，劇中這一幕卻在現實生活中上演。

4月10日，四川省紀委監委披露了遂寧市新城建設投資有限公司原董事、總經理田瑜璇的貪腐細節，其中包括他在家中牆壁私藏12袋現金，共計150萬元（人民幣，下同）。



四川省紀委監委介紹，2019年，河投公司原黨支部副書記、總經理陶紅因受賄罪被法院依法判決。遂寧市組織相關國企領導幹部旁聽陶紅案庭審，田瑜璇便是其中一員。目睹「老領導」身處被告席，有收受紅包禮金先例的田瑜璇不但沒有心生悔改、引以為戒，反而萌生出「幹票大的就收手」的瘋狂想法。

四川省紀委監委披露了遂寧市新城建設投資有限公司原董事、總經理田瑜璇的貪腐細節。（微信公眾號＠廉潔四川）

2020年，河投公司準備發行5億元中期票據，田瑜璇將消息向融資中介趙某透露，趙某為了能在田瑜璇的幫助下，順利拿到該筆票據，當即表示「事成後一定表示感謝」，雙方約定「好處費」按照融資總額的0.9%每年收取。

2022年，河投公司成功發行5億元中期票據，趙某在田瑜璇的幫助下獲利597萬元，為了與田瑜璇維持長期「合作」關係，便將一半利潤共計289.5萬元贈予田瑜璇。

大筆現金一時間讓田瑜璇苦惱該如何處置。在深思熟慮和權衡利弊後，他聯想到《人民的名義》劇中砌牆藏錢的一幕，便「依葫蘆畫瓢」在成都家中自建牆壁藏百萬「好處費」。

據介紹，田瑜璇大學畢業通過公開招聘考試進入河投公司，後來提任公司副總經理，並接連參與多項河東新區重大項目的開發與建設。不過，田瑜璇的初心使命漸漸被金錢和名利蒙蔽。2011年，商人蔣某為感謝田瑜璇在某項目上的幫助，主動給其5萬元「好處費」，田瑜璇的內心雖然因第一次「以權謀錢」而緊張不安，但很快便被金錢帶來的喜悅填滿。

隨後，田瑜璇愈來愈大膽，受賄地點從相對隱蔽的茶坊轉換到辦公室，受賄金額從幾萬上漲到過百萬。經查，2011年12月至2023年1月，田瑜璇先後接受22人請托，收受錢款高達839.1萬元。2023年12月26日，田瑜璇因受賄罪成被判囚8年，罰款100萬元。