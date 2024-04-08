中國足協反貪改革持續　裁撤5個內設機構　所有中層幹部暫免職務

自2022年11月前國足主帥李鐵被帶走調查開始，中國足壇開始大刀闊斧進行「反貪風暴」，更全面更換足協領導班子。今日（4月8日），中國足協召開全體人員會議，將內設部門由19個壓縮為14個，並免去協會副秘書長在內的所有中層幹部職務，等待後續人事調整。



據中國足協官網消息，調整後的14個部門為黨群工作部、綜合部、國家隊管理部、女子足球部、青少年足球部（全國足球發展重點城市辦公室）、競賽部、技術部、裁判部、社會足球部、對外交流部、人力資源部、媒體文化部、數字信息部、紀檢監督部。

原來的戰略規劃部、男足青訓部、會員協會部、五人制與沙灘足球部、場館器材部等部門出現調整撤並。

據體育媒體人李璇透露，除了優化內設部門外，大會還宣布免去包括協會副秘書長在內的所有中層幹部，等待組織機構調整之後的人事安排。新設立的14個部門均設置了籌備負責人，將在一周內完成部門人員調整、部門職能劃分和工作交接，所有中層幹部也將在此後得到正式任命。

據悉，中國足協是中國從事足球運動的組織自願結成的全國性、非營利性、體育類社團法人，是具有公益性質的社會組織。《中國體育報》2023年年初披露的消息稱，中國足協有正式工作人員約150人。

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自2022年11月，前國足主帥李鐵被帶走開始，中國足壇開始大刀闊斧反貪風暴。此後有10多位足壇要員落馬，其中包括足協原秘書長劉奕、足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮、足協原主席陳戌源等等。值得注意的是，此次被撤戰略規劃部門的部長戚軍於2023年7月被查。

此前央視播出的足壇反腐紀錄片披露了中國足協自上而下「塌方式」腐敗細節，從陳戌源當選足協主席，到國家隊主教練李鐵的任命，再到國家對球員選拔，中國足壇的一切少不了「錢」的利益交換。

記錄片的播出，讓許多球迷看清了中國足壇背後的真相。有評論文章認為，能夠拯救中國足球的，仍然是制度改革，未來國足的形象修復、品牌重塑將是「漫長而艱難的過程」。《中國新聞周刊》亦於此前報道表示，足壇反腐風暴並未就此打住，近期仍有部分教練員和運動員被帶走接受調查。未來足壇反腐工作將趨於常態化，保持高壓態勢。