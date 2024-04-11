福建立法婦女可查配偶財產　網民炸鍋：說好的男女平等？

福建省人大常委會日前表決通過《福建省婦女權益保障條例》，明確規定婦女持身分證、戶口本和結婚證等證明夫妻關係的有效證件，可依法向房地產行政管理、車輛管理等單位申請查詢配偶的財產狀況，有關單位應當受理，並且為其出具相應的書面材料。



該條例將自今年6月1日起施行。微信公眾號《漳州檢察》指出，福建將成為內地新修訂的婦女權益保障法實施以來，繼上海市之後，第二個推出婦女權益保障條例的省份。

消息傳出後內地網民「炸鍋」，一面倒地批評：這哪裡是平等，這要的是特權！」、「說好的男女平等呢？」、「這太坑了，為啥不是雙方都能查對方？」、「一邊說著男女平等，一邊大搞男女不平等」。

福建制定「婦女權益保障條例」，將自6月1日起施行。圖為福建省省會福州市景和該市的西湖。（視覺中國）

還有網民說，「男女公民在法律面前本身就是平等，為什麼還要強調賦予特權保護？是以前沒給於婦女公民權嗎？」、「這個竟然不違法違憲？……感覺男人的某些權利受到冒犯了」、「知道怎麼做了沒有？離福州遠點」。

綜合內媒報道，該條例全文共九章、60條，關注了婦女的政治權利、人身和人格權益、文化教育權益、勞動和社會保障權益、財產權益、婚姻家庭權益、救濟措施和法律責任等內容。

除明定婦女可查詢配偶財產，《福建省婦女權益保障條例》還有不少特別的規定，例如：第八條規定，「婦女應當踐行社會主義核心價值觀，傳承弘揚中華優秀傳統文化，尊重社會公德、職業道德和家庭美德，注重家庭家教家風建設，促進和諧家庭、和諧社會建設。」

第十九條規定，「 縣級以上地方人民政府應當落實增進在閩女台胞福祉的政策措施；鼓勵和支持在閩女台胞加入當地婦女組織，參與婦女權益保障工作；鼓勵閩台婦女組織開展交流合作，深化融合發展。」