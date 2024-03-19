35歲女子相親　男子一聽年齡竟即變臉怒罵：快停經了還娶妳！

最近有一段影片是關於一位35歲的大陸女子到餐廳相親時，遭到29歲男方毫不留情嫌棄的故事。



女子的心情彷彿被潑了盆冷水，這段經歷曝光後，也在網民間引起了廣泛的討論。

悉心打扮男方本十分滿意 誰知一透露年齡即變臉（點圖看事情詳細經過）：

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女子自述，兩人是經人介紹，相約在一間餐廳相親。見面後，對方表現的熱情大方，讓女子頗為欣賞。

其後兩人相談甚歡，便趁著好氣氛試探的問：「我已經35了，你不介意吧？」女子覺得，不管男方介不介意，至少當場禮貌上會回答「不介意」。

沒想到男子瞬間變臉，放下筷子連飯都不想吃了：「我肯定介意啊！你這個年紀，都快停經了，我娶妳，是想讓我給妳養老嗎？」之後，男方席間冷漠以對，而女子也覺得顏面大失，匆匆走人，一場相親以失敗告終。

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這支影片在網路上傳播，引起許多討論。有網民力挺女方：

「男孩子說話夠損的，活該找不到女朋友」

「有膽子回家問問你媽35歲有沒有停經嗎」

「相親應該真情相待，情人不成成朋友，這樣刻薄的語言，人品不行。」

還有網民化身心靈導師，在留言區裡傳達人間清醒：「本來就沒有愛情，哪來的愛情遙不可及，不需要糾結於愛情裡，單身也能過得逍遙，不需要降低條件，跟一個不喜歡的人生活是挺痛苦的人生。」

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但也有人理解男方的考量：

「結婚生子，不但是傳統觀念，也是現實問題，35歲的高齡，受孕的機率已經很低，被嫌棄很正常。」

還有人一語點出整件事最大的原因，覺得一開始講清楚就沒事了：「什麼媒人啊？起碼的姓名性別年齡工作是要說的吧！」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】