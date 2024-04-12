大搞「雅腐」曾為香港寫詩　光大集團原董事長唐雙寧涉貪被公訴

中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌貪污、受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，由河北省唐山市人民檢察院審查起訴。近日，唐山市人民檢察院已向唐山市中級人民法院提起公訴。



唐雙寧涉嫌貪污、受賄被提起公訴。（網上圖片）

檢察機關起訴指控，唐雙寧利用擔任中國人民銀行銀行監管一司司長職務上的便利，將其保管、使用的公共財物據為己有，數額特別巨大；唐雙寧利用擔任中國人民銀行銀行監管一司司長，中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席，中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，光大銀行黨委書記、董事長等職務上的便利，在職務調整、貸款獲取等事項上為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任。

今年1月，唐雙寧嚴重違紀違法問題，被中央紀委國家監委進行了立案審查調查。其後，最高人民檢察院依法以涉嫌貪污罪、受賄罪對唐雙寧作出逮捕決定。

唐雙寧曾為香港寫詩。（黃捷攝）

唐雙寧被指喪失黨性原則，背棄職責使命，貫徹落實黨中央重大決策部署不堅決，弱化黨對國有企業的領導，防範化解金融風險不力，違背黨的組織路線，棄守全面從嚴治黨主體責任，利用職權大肆宣傳個人書法等作品，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，以考察名義變相用公款出國旅遊，違規批准購置樓堂館所、佔用單位住房；違反組織原則，在幹部選拔任用等方面為他人謀取利益；廉潔底線失守，縱容、默許他人利用本人職權謀取私利，違規收受名人字畫、紀念幣等禮品和禮金；貪圖享樂，接受「管家式」服務；既想當官又想出名，將黨和人民賦予的公權力異化為謀求名利的工具，大搞「雅腐」，利用職務便利，非法佔有公共財物，為他人在貸款審批、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，唐雙寧出生於1954年10月，長期在金融系統工作，歷任中國人民銀行信貸管理司司長、貨幣金銀局局長、銀行監管一司司長等職，2003年任中國銀行業監督管理委員會副主席，2007年任光大集團黨委書記、董事長等職，2017年12月卸任。