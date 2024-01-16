被指大搞｢雅腐｣　還曾為香港寫詩？　光大原董事長唐雙寧涉貪被捕

中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長唐雙寧，涉嫌貪污、受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌貪污罪、受賄罪對唐雙寧作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



唐雙寧被指大搞「雅腐」。（藝術品鑒雜誌微信公眾號）

此前，據內媒1月6日報道，經中共中央批准，中央紀委國家監委對唐雙寧嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，唐雙寧喪失黨性原則，背棄職責使命，貫徹落實黨中央重大決策部署不堅決，弱化黨對國有企業的領導，防範化解金融風險不力，違背黨的組織路線，棄守全面從嚴治黨主體責任，利用職權大肆宣傳個人書法等作品，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，以考察名義變相用公款出國旅遊，違規批准購置樓堂館所、佔用單位住房；違反組織原則，在幹部選拔任用等方面為他人謀取利益；廉潔底線失守，縱容、默許他人利用本人職權謀取私利，違規收受名人字畫、紀念幣等禮品和禮金；貪圖享樂，接受「管家式」服務；既想當官又想出名，將黨和人民賦予的公權力異化為謀求名利的工具，大搞「雅腐」，利用職務便利，非法佔有公共財物，為他人在貸款審批、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

唐雙寧嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予唐雙寧開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

在光大控股成立20周年慶祝會上，唐雙寧即興填詞一首：《憶江南·光大控股二十周年酒會》。（黃捷攝）

現年70歲的唐雙寧，1971年參加工作，1971年12月到1978年10月，在遼寧省北鎮縣化肥廠當工人、政工幹事、黨辦秘書。恢復高考後，1978年考入遼寧財經學院（現為東北財經大學），1982年畢業後的唐雙寧進入中國建設銀行工作。此後唐雙寧的工作經歷長期聚焦在遼寧省，1994年升至中國人民銀行瀋陽市分行行長。

1997年5月，唐雙寧離開瀋陽到北京，任央行信貸管理司司長。2003年中國銀監會成立，唐雙寧出任副主席。2007年6月，唐雙寧離開銀監會擔任光大集團董事長。一直到2017年12月卸任，唐雙寧在光大集團任職超過10年。

據了解，唐雙寧還是一位詩詞文學愛好者，其創作古體、舊體、現代詩詞數千首，著有詩集《霜凝詩詞選》（作家出版社）、散文集《負笈集》等。

唐雙寧酷愛書法、詩歌等文藝創作，將自己的書法稱為「飛狂草書」。（視覺中國）

另據內媒報道，唐雙寧酷愛書法、詩歌等文藝創作，將自己的書法稱為「飛狂草書」，還以「霜凝」為筆名加入了一些文藝團體。不論是在職時還是退休後，他經常參加相關社會活動，其作品曾在多間著名美術館、畫院、博物館辦展覽，用他自己的話說——「我擅長詩歌、書法，略通金融。」

公里資料顯示，截至2023年6月末，光大集團資產規模穩步增長，總資產達到7.4萬億元（人民幣，下同），較年初增長6.7%。經營效益顯著提升，實現營業收入1294億元，按年增長2.5%；凈利潤實現較高增長；ROE為9.2%，按年提升0.9個百分點。撥備余額持續增長，達到1410億元，較年初增長10.1%。

光大集團服務實體經濟新增投融資規模達5753億元，在長三角、長江經濟帶、黃河流域服務實體經濟投融資規模繼續保持增長態勢。預算執行進度良好，營業收入、凈利潤、ROE等主要經營指標完成情況均優於階段性預算目標。據財政部網站，光大集團位列中央金融企業名錄。