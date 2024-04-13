去年出口國際市場份額佔14.2%　中國連7年登貨物貿易第一大國

世界貿易組織（WTO）日前發布2023年全球貨物貿易數據，商務部外貿司引述數據稱，中國出口國際市場份額14.2%、進口國際市場份額10.6%，均與2022年基本持平，連續7年保持貨物貿易第一大國地位。



《新華社》報道，根據商務部網站消息，全球貨物出口3年來首次下降。2023年，全球出口總額23.8兆美元，下降4.6%，繼2021年、2022年連續兩年增長後再次下降。在亞洲主要出口導向型經濟體中，中國出口下降4.6%，韓國、印度、越南等國出口分別下降7.5%、4.7%和4.7%。

內媒《第一財經》引述對外經濟貿易大學教授桑百川解釋指，中國在疫情3年期間的外貿增長速度，明顯高於全球增速，因而中國的國際貿易份額呈現上升狀態。2023年，面對全球貿易下行態勢，中國的貿易發展與國際貿易的走勢基本上持平，其中出口降幅與全球出口的增速下降一致。

2013年9月10日，中國（上海）自由貿易試驗區洋山保稅港區洋山港集裝箱碼頭。 （VCG）

商務部外貿司表示，2023年，中國進出口5.94兆美元，其中，出口3.38兆美元，國際市場份額14.2%，與2022年持平，連續15年保持全球第一；進口2.56兆美元，國際市場份額10.6%，較2022年微增，連續15年保持全球第二。

對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教授崔凡指出，3月底公布的中國採購經理指數（PMI）指數中，新出口訂單指數上升幅度較大，達到51.3，「預計全年進出口情況將好於去年」。

中國汽車出口大幅成長，主要受惠於新能源汽車。（資料照片）

此外，WTO預計，2024年全球貿易量將增長2.6%，較2023年提高3.8個百分點，2024年第一季貿易領域也出現了一些復甦跡象。但同時，WTO也謹慎表示，地緣衝突、保護主義等帶來的不確定性仍在顯著上升，全球貿易仍有下降可能。

針對WTO對貿易前景的示警，崔凡補充說，訂單上升有可能伴隨著境外限制措施增加，在積極應對貿易摩擦的同時，今年的外貿發展應堅持「以質取勝」戰略，爭取把價格做上去，提高出口效益，同時應注意進出口平衡發展，積極擴大內需，鼓勵進口優質產品。