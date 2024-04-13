國務院公布第3個「國九條」　強力監管股市防風險、保護投資者

國務院12日印發《關於加強監管防范風險推動資本市場高品質發展的若干意見》。這次出台的意見共9個部分，是資本市場第三個「國九條」。據介紹，這次國務院出台的意見深入貫徹習近平總書記關於資本市場的重要指示精神，落實中央金融工作會議部署，是繼2004年、2014年兩個「國九條」之後，國務院再次出台的資本市場指導性文件。



內地股市先前重挫，官方12日發布相隔10年的第3個「國九條」，以強力監管股市防範風險。與前兩個相較，官方今次強調堅持和加強黨對資本市場工作的全面領導，打造監管鐵軍嚴打操縱市場及處理股市波動機制問題。

證監會稱新「國九條」更有效保護投資者，特別是中小投資者合法權益。（新華社）

國務院發布的「國九條」包括：未來5年資本市場任務明確；嚴把發行上市准入關，完善發行上市制度；嚴格上市公司持續監管；加大退市監管力度；加強證券基金機構監管；加強交易監管；大力推動中長期資金入市；全面深化改革開放及推動形成促進資本市場高質量發展的合力。

據官網發布，證監會主席吳清受訪時表示，相較前兩次「國九條」，這次特點首先是充分體現資本市場的政治性、人民性。「強調要堅持和加強黨對資本市場工作的全面領導」，堅持以人民為中心的價值取向，更加有效保護投資者特別是中小投資者合法權益。

其次是充分體現強監管、防風險、促高品質發展的主線。要堅持穩為基調，嚴監嚴管，以資本市場自身的高品質發展更好服務經濟社會高品質發展的大局。

證監會主席吳清。（視覺中國）

第三，針對去年8月以來股市波動暴露出的制度機制、監管執法等方面問題，及時回應投資者關切，推動解決資本市場長期積累的深層次矛盾，加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

吳清進一步說明，在強監管方面，將構建全方位、立體化資本市場監管體系，全面落實監管「長牙帶刺」，上市公司監管要突出全鏈條監管和提升上市公司投資價值，圍繞「嚴把上市關、嚴格持續監管、加大退市監管力度」3個方面。

另在防範風險方面，他說，將從維護市場平穩運行、防範化解重點領域風險、健全預期管理機制、統籌開放與安全等方面提出一系列機制安排和政策舉措。特別是要增強資本市場內在穩定性，完善風險監測處置機制，著力穩信心、穩預期。