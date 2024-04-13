黃金｜內地金價狂升　曾數小時內漲2.2%　「大媽投資團」再掀熱論

大陸金價在國際市場的助長之下屢創新高，11年前的大媽投資團也再度引發熱議，就有陸媒分析，若是當時趁低搶進卻變「蟹貨」的大媽們持有至今，不但解套還能大賺一筆。



大陸金價漲得有多誇張？據《環球時報》報導，有記者觀察到在4月8日，周大福門店足金飾品每克售價上午還是712元人民幣，下午就變成728元，短短幾個小時掛牌價漲幅就達2.2%左右。

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金價飆漲也造成各種社會亂象，許多人試圖由境外走私黃金，將黃金偽裝成冷氣壓縮機、鑰匙圈等試圖闖關。

珠寶行遭搶的新聞也屢見不鮮，甚至還有電詐資金流入黃金市場，對此深圳當局還祭出買賣黃金交易金額超過2萬人民幣，需實名制登記的規定。

而在這波瘋漲的現象之下，有一群人成功翻身，從地獄直達天堂，那就是在2013年時想要趁低搶進黃金卻變「蟹貨」的大媽們。

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當年國際金價大跌，「中國大媽瘋狂購金」成全球熱門新聞，不過金價卻持續暴跌，從每克307元人民幣一路掉到261元，一堆人慘變「大閘蟹」。

如果當時這些大媽們堅持住持有至今的話，不但解困，還翻倍賺了回來。當時有人估算，大陸大媽在10天內花了1000億元人民幣搶購了300噸黃金，若以此計算，如今差價大約賺了720億元人民幣。就有網友笑說，大媽們的投資眼光還是很犀利的。

雖然有市場人士分析認為，近期金價上漲多是投機頭寸增加，未來金價會回調；但也有分析中期看多黃金，認為未來有可能漲至3000美元/盎司。

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