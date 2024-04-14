79歲美籍港人梁成運做間諜判囚終身　鏡頭前懺悔片曝光：我很後悔

去年5月，江蘇省蘇州市中級人民法院宣判美籍港人梁成運犯間諜罪罪成，判處終身監禁，剝奪政治權利終身。



國安部今日（14日）發布影片《落網的「功勳」間諜》介紹該案，梁成運在法院接受審判的照片首度曝光，而且梁成運更首度在鏡頭前以一口港式普通話懺悔稱，「我很後悔，我想告訴所有的華人，中國人，他們（美方）的甜言蜜語是假的」。



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國安部今日推出4·15全民國家安全教育日重磅專題《創新引領·國安礪劍》上集，總結回顧總體國家安全觀提出十年來，特別是二十大以來國家安全機關破獲的十個重大間諜案件。其中梁成運案排列第三。

在影片《落網的「功勳」間諜》的開頭，梁成運在鏡頭前以一口港式普通話懺悔稱，「我很後悔，我想告訴所有的華人，中國人，他們（美方）的甜言蜜語是假的」。

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國安部去年發長文首度公開梁成運案的案情細節，指梁成運自1989年起為美國從事間諜活動，貼靠中國駐美機構和人員，刺探情報，更曾設置色情圈套，企圖脅迫策反中方人員。

國安部的文章稱，梁成運1945年出生於香港，1983年赴美國某中部城市經營餐廳。1986年，美國間諜情報機關人員多次約談梁成運，要求梁成運與其合作。

1989年，美間諜情報機關與梁成運正式簽訂「合作協議」，將他招募為線人，約定秘密聯絡方式，承諾每月支付1000美元，並根據業績發放獎金。同年，梁成運加入美國籍。為了包裝梁成運在美國的社會形象，美方挖空心思為其打造「人設」，虛構了其在英國就讀大學、在聯合國擔任官員、去越南參戰等履歷，還要求他主動向美國州議員捐款以抬高身價。為了提升梁成運在華人華僑中的影響力，美方提供資金，指揮他通過捐款等方式擔任了多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長。

為了擴大梁成運在中國的知名度，美方指揮其赴中國開展慈善捐款，設法打造「愛國慈善家」的「假面具」。在這些偽裝的加持下，梁成運受美間諜情報機關指使，對中國大肆開展間諜情報活動。

貼靠刺探

文章指，梁成運通過餐敘、拜節、組織僑團活動等方式，貼靠中國駐美機構和人員，刺探情報，監視在美華人華僑，並通過專用手機和電子郵件，隨時向美間諜情報機關報告。

梁成運活躍於各種華僑社團活動（點圖放大）：

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監控竊密

梁成運一旦獲悉中國人員赴美開展公務情況，就會向美間諜情報機關報告，並按照美方設計，將赴美人員帶到美間諜情報機關提前安裝有監控設備的餐廳或酒店，套取情報，甚至設置色情圈套，企圖脅迫策反我方人員。

釣魚執法

梁成運還充當美間諜情報機關誘餌，協助開展釣魚執法。美方要求梁成運到指定地點與目標人員見面，誘使對方從事敏感物項交易，拼湊「證據」，炮製所謂「中國間諜案」。在數名美國間諜的指揮下，梁成運為美間諜情報機關蒐集大量涉華情報。美間諜情報機關總部負責人授予他「功勳獎牌」。

文章最後指，2020年疫情爆發，國際航班停運。美間諜情報機關急於獲取中國情報，指揮梁成運潛入中國。2020年年底，梁成運使用多本身份證件經香港中轉來到內地，頻繁參加各種社會活動，廣泛接觸中國各界人士，刺探蒐集情報。國家安全機關經縝密偵查，掌握了梁成運進行間諜活動的系列證據，依法對其採取刑事強制措施並移送司法機關。