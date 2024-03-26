《保密法》即將上路　國安部警告網紅別為流量觸法

官方新修訂的《保守國家秘密法》（簡稱《保密法》）即將於今年5月1日施行。國家安全部警告曾在黨政機關、國防軍工、科研院所等涉密單位工作過的網紅們，「互聯網不是法外之地」，要求自覺堅守保密底線，不得為追求流量曝光，洩漏過去工作的任何秘密。



國安部26日在微信公眾號發表題為「要把握好『流量密碼』，更要維護好國家安全」的文章稱，近年來，一些曾在黨政機關、國防軍工、科研院所等涉密單位工作過的人員，為吸引網絡流量，抓住網民們對涉密行業的好奇心理，在公開網絡平台分享自己此前的從業經歷，言語間透露著神秘。

「更有甚者為譁眾取寵，不惜主動洩漏原單位仍處於保密期限內的國家秘密。殊不知，這種行為在炒高網絡熱度的同時，也可能引起境外間諜情報機關的關注。」

中國國家安全部在北京市東長安街公安部大院掛牌辦公。（VCG）

國安部稱，根據新修訂的《保密法》規定，涉密人員在脫密期內，不得以任何方式洩漏國家秘密；脫密期結束後，應當遵守國家保密規定，對知悉的國家秘密繼續履行保密義務。

文章直指，了解掌握國家秘密的涉密人員在對外發聲時，應嚴格落實保密法律法規和規章制度，自覺堅守保密底線。在努力成為「網紅」的同時，更應時刻注意個人言行，切勿因小失大洩漏國家秘密、危害國家安全。

國安部列舉提及，個別戶外愛好者在社交媒體上分享「小眾」打卡地的拍照攻略，堂而皇之將「禁區」作為博取眼球的噱頭，不僅毫無顧忌地以「軍事重地 禁止進入」警告標識為背景拍照，還向網民詳細介紹翻越鐵網進入軍事禁區的多條路線，這種行為將觸犯《中華人民共和國軍事設施保護法》等相關規定。

國安部警告網紅，「互聯網不是法外之地，自媒體運營者亦有維護國家安全的責任義務，絕不能為了追求流量曝光，而做出有損國家安全的錯誤行為，甚至走上違法犯罪的道路。」

文章最後要求廣大網民增強國家安全意識，提高警惕、遵法守法。各網絡平台作也應健全完善相關經營管理制度，對於可能洩漏國家秘密、危害國家安全的情況要及時消除影響，積極配合國家安全機關或相關部門依法予以處置。