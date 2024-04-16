胡耀邦逝世35周年　紅二代撰文紀念被刪並遭禁言2周

4月15日是已故中國共產黨前總書記胡耀邦逝世35周年，內地仍有知識分子、媒體等發圖文紀念。中共退休高官閻淮於12日撰文發表題為「胡耀邦最偉大功績是解放1億政治賤民—紀念偉大的人道主義者逝世35周年」的紀念文章，遭到內地全網刪除，而其微信賬號更被禁言兩周。



1987年1月，時任中共總書記德胡耀邦在任期內被迫下台。1989年4月15日，胡耀邦逝世，享年74歲。為悼念胡耀邦，有民眾在北京天安門廣場發起悼念他的大型集會，並逐漸演變成民主運動，釀成「六四」事件。

雖然此後，中國官媒亦有在4月15日發表關於胡耀邦的紀念文章，但相關詞彙及文章仍舊敏感。今年，在微博以「胡耀邦」為搜索關鍵詞，僅有北京廣播電視台的「BRTV紀實科教」微博在4月15日發布了紀念影片。

4月12日，自中共中央組織部青年幹部局副局長退休的閻淮，在網絡發表一篇題為「胡耀邦最偉大功績是解放1億政治賤民—紀念偉大的人道主義者逝世35周年」的紀念文章。內容引用中共對胡耀邦的訃告提到，「他擔任中組部長平反冤假錯案，落實幹部政策，立下不可磨滅的功績。」，但一般的「政治賤民」地主、富農及其子女們「誰會為其鳴不平？高層可有代言人？」。

文章指出，地主和富農在1949年後一直處於被管制狀態，波及三親九族，這樣的「政治賤民」近1億人；而文革後中共計劃有條件地為改造好的地富摘帽，但阻力極大。在這種情況下，胡耀邦仍力排眾議，在他的不懈努力下，於1980年代初期，為全國兩千多萬地主、富農為主體的「四類分子」全部「摘帽」。連同這「四類分子」的親屬，全國十分之一、上億人口擺脫了在新中國政治賤民的卑微身份，「這才是偉大的人道主義者胡耀邦真正不可磨滅的偉大歷史功勳！」

閻淮還指，若說趙紫陽是「中共智慧的大腦」，那麼35年前逝世的胡耀邦就是「中共善良的心臟」，並在文末表示，以此文表達對「心中永遠的英雄的敬意」。

文章發佈後，迅速在微信群組中轉發傳播，但很快就無法閱讀被屏蔽。閻淮本人的微信賬號亦於4月14日被禁止在群組中發言直至4月29日。獨立學者高伐林在X（原Twitter）上發出一張閻淮微信被禁言的截圖。

自中共中央組織部青年幹部局副局長退休的閆淮現年79歲，是一名「紅二代」。1989年「六四」事件後，閻淮與中共分道揚鑣並離開中國，其後撰寫《進出中組部》一書，披露了中國考察、選拔、任命幹部的內幕，其中包括部份高官被提拔的過程。今年3月，閻淮從海外回國，但不被允許接受境外媒體採訪。