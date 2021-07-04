中共百年十大爭議人物・胡耀邦｜處於思潮交鋒浪尖的平反幹部

撰文： 段文正 最後更新日期： 2021-07-04 22:00

中共前總書記胡耀邦的一生，很難給予一個簡潔有力的評價，他崛起於黨內鬥爭、最後亦在黨內鬥爭下離職，他的一些重要施政雖都在下台後被反轉，但仍有不少留存至今，2015年中共盛大紀念胡耀邦100歲誕辰，更顯示他的部分政治遺產仍激盪在時政之中。

胡耀邦1915年生於湖南瀏陽，當時正是日本《對華二十一條要求》以及袁世凱稱帝的轉折點，也是中華民國徹底動亂的開始，他幼年時就接觸共產主義的思潮，並加入中共，參與過「兩萬五千里長徵」、並在延安時期與李昭成婚，抗戰後參與國共內戰，在西北跟西南戰場有重要的政治跟軍事突破，並卸甲擔任川北工作委員會書記，中共建政後，他長期主持「中國新民主主義青年團」（1957年更名「中國共產主義青年團」，即共青團）工作，文革時期則遭受批鬥。

文革末期，隨着鄧小平復出，胡耀邦也在1975年出任中國科學院黨的核心小組第一副組長，協助整頓被文革摧殘的科研體制，但毛澤東臨終前發起「批鄧、反擊右傾翻案風」，胡耀邦主持撰寫的《中國科學院工作匯報提綱》，被稱為鄧小平的「三株大毒草」，胡也再次下台。

1987年胡耀邦下台，標誌着他政治生命的終結，圖為1989年3月24日，他在北京家中。（VCG）

1977年3月3日，中共中央政治局決定恢復中央黨校，由華國鋒兼任校長，汪東興兼任第一副校長、胡耀邦任主持中央黨校工作的副校長，是年底他也兼任中共中央組織部部長，由此開啓胡耀邦最後十年、也是最為巔峯的政治生涯。在1970年代末期華國鋒與鄧小平的黨內鬥爭中，胡耀邦所擘劃的「實踐是檢驗真理的唯一標準」，先由黨校內部刊物《理論動態》發表，此後廣為傳播到《光明日報》等其他官媒，大大增強了鄧小平方面的理論正當性，由此胡耀邦也開始平步青雲。

1978年被認為是中共黨史上分水嶺的十一屆三中全會上，胡耀邦當選政治局委員，在中全會定調「解放思想，實事求是，團結一致向前看」後，他旋即被任命為中共中央秘書長兼中央宣傳部部長，擠身中共領導高層，1980年十一屆五中全會上，胡耀邦被增選為政治局常委、中央委員會總書記，1981年十一屆六中全會，他則成為繼毛澤東、華國鋒以後的第三位中共中央主席。

整個1981年到1987年胡耀邦辭職的期間，是中國內地政治思潮最為湧動的一段時期，胡耀邦所起草的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》在1981年十一屆六中全會通過，官方定調繼續肯認毛澤東偉大功績以及毛澤東思想正當性的同時，也指出毛澤東犯下發動批鬥彭德懷以即發動文革的錯誤。

1970年代末期以來，胡耀邦領導中共進行大量平反工作，包含劉少奇、習仲勳、薄一波等重要幹部與領導人，根據中共官媒《人民日報》1989年的統計，一共有「300多萬件冤假錯案」被平反。

現任中共總書記習近平之父習仲勳，也是在胡耀邦的協助下才得以平反。（VCG）

同時整個中國大陸也發生思潮湧動，原先被大力壓制的知識份子跟文藝創作益加勃興，其中有觸碰「四項基本原則」之虞的作品，則遭到胡喬木、鄧力群等黨內保守派抨擊，例如白樺的《苦戀》被拍成電影，引起中共內部不少爭論，此外包含王若水所談論異化的觀點也引起軒然大波，爾後1983年鄧小平發動的「清除精神污染」運動開展，但胡耀邦顯然希望能夠限制在一定領域內，多次批評執行面過廣，也不願意太着力批評白樺等作家，胡耀邦1985年調貴州省委書記朱厚澤赴京任中共中宣部長，推出的「三寬政策」（對不同意見寬容、寬厚、寬鬆），導致他與黨內保守派立場日益矛盾。

到了1986年底至1987年初，由安徽合肥開始，中國大陸多地爆發「八六學潮」，要求更多的選舉權利，而最後多位學生被捕，學潮停止後，中共官方釋放這些學生，同時中國科學技術大學副校長方勵之、中國作家協會副主席劉賓雁都被中共開除黨籍，被視為中共「反對資產階級自由化」的一次成功。胡耀邦也在1987年1月辭職、黯然下台。

1989年4月15日胡耀邦辭世，他的死引發了以北京天安門廣場為中心的聲勢浩大的六四事件。（AP）

綜觀胡耀邦主政的10年，他處在改革開放時代當中諸多思潮交鋒的浪尖。在鄧小平仍作為中共黨內「掌舵者」的結構下，胡耀邦並沒有最後的決定權，面對黨內保守派的批評，一旦失去鄧小平的支持（特別是對「政治改革」的態度），在黨內組織紀律跟權力結構的格局下，胡耀邦只能承認「錯誤」、掛冠求去；到了1989年胡耀邦猝逝所激發的六四事件，則又關係到更多1980年代中國內地改革開放後的社會矛盾、政治思潮乃至於中共黨內權力博弈了。

整體來説，胡耀邦主政時期的中國大陸，留下不少影響深遠的遺產，最關鍵的就是確立了中共幹部的選拔與任期「制度化」規範。1983年胡耀邦首倡的「第三梯隊」，為了「使黨和國家的方針、政策有連貫性、繼承性」，着手針對當時老一輩鄧小平、陳雲等人、新一輩胡耀邦、趙紫陽等人之外，從更年輕的省級幹部當中找出儲備的「第三梯隊名單」。

根據學者寇健文的研究，梯隊接班的政策在1985年已經卓有成效，國務院正職領導幹部平均年齡為56.6歲、較調整前大幅降低5歲；各省省委正副書記與常委的平均年齡，則從1982年的61.9歲調降到53.2歲。許多當時中共幹部年齡制度化的成果，至今猶存。