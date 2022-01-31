春秋筆｜從胡耀邦到習近平　中共領導人的「春晚故事」揭秘

1983年首次亮相的央視春節聯歡晚會被譽為全球華人「年夜飯」。每年除夕之夜，央視春晚給老百姓增添了無數歡聲笑語。早期，央視春晚的出現和發展折射出1980年代的思想解放。後來，央視春晚開始轉型，負載了愈來愈多的政治功能和意義，受到中共領導人的關注。



胡耀邦學唱《我的中國心》

據央視春晚開創者、首屆春晚總導演黃一鶴回憶，1984年春晚結束時，已是下半夜。時任中共中央總書記胡耀邦的秘書打來電話說：胡總書記看了剛才那個小夥子——張明敏唱的《我的中國心》，非常感動，要求你們馬上覆制一盤錄像帶，給胡總書記送來。央視照辦，胡耀邦這一夜無眠，他帶領全家人把《我的中國心》學會了。

而幾乎一夜之間，大江南北的中國人都學會了《我的中國心》。

鄧小平上海春晚親吻小演員

改革開放後，鄧小平曾在浙江、廣東、四川、上海過春節，很少在北京過春節。

1988年除夕，央視春晚上演之際，84歲的鄧小平由時任中共上海市市委書記、市長江澤民等人陪同，在上海展覽中心友誼會堂觀看文藝晚會。當時上海甲肝病猖獗，晚會工作班子宣佈了一條紀律：演員就在舞台與後台活動，不要到台前去，更不要與場內的領導接觸和握手。而宣佈這條紀律的最大初衷，就是為了防止甲肝病傳染鄧小平。

根據事先排定的程序，晚會結束後，全體演員謝幕，在舞台上列隊鼓掌，歡送鄧小平等人離場。出乎意料的是，晚會結束後，鄧小平站了起來，主動向台上走去，與演員們熱情握手，並祝他們演出成功，新春快樂。當走到表演雜技的小演員、上海馬戲學校學生金恣面前時，鄧小平還俯下身，在小姑娘的臉蛋上親吻了一下。當時上海人都怕傳染甲肝，平時熟人見面都不握手，最多拱手作個揖。所以，演員們握着鄧小平同志温暖的手，都激動不已。

李瑞環被台灣演員當面調侃

1990年春晚彩排，時任中共中央政治局常委李瑞環到現場審查節目，正好台灣演員凌峰剛表演完。凌峰摘了帽子，露出光頭，打趣說，我長得不英俊，大陸同胞之所以喜歡我，是因為我這張臉很中國，寫着五千年的滄桑。

這番話把李瑞環等人逗得開懷大笑。可凌峰接下來的幾句話，卻讓春晚總導演黃一鶴感到緊張。凌峰笑着向坐在前排的李瑞環說：「瑞環兄，你別笑，你也比我漂亮不到哪去。」眾人一時怔住了。凌峰接着說，他(李瑞環)真的不好看，可他是個非常有水平的領導人，他的平民化令我欣賞。

李瑞環笑了，一旁的黃一鶴也笑了，在場的人都笑了。當年，凌峰以一首《小丑》登上春晚舞台，被大陸億萬觀眾記住。「凌峰說了也就說了，」回憶起當時的情形，黃一鶴感慨說，「那帶着一種民主風氣。」

江澤民李鵬親臨春晚現場

早在1983年春晚時，黃一鶴就想邀請中共領導人到場，但一直未能實現。1990年，趙本山首次亮相表演小品《相親》，宋祖英第一次登上春晚舞台唱響《小揹簍》。最大的「驚喜」則是，時任中共中央總書記江澤民和中國國務院總理李鵬來到現場，通過電視向全國人民拜年。這是中共領導人唯一一次到央視春晚現場。

「我們也沒請他來，他也沒通知。」黃一鶴回憶，演出當晚，他正在導演間忙碌，主持人趙忠祥馬上就要零時報時了。就在這時，接到緊急通知：江澤民和李鵬要到現場，抓緊時間準備。黃一鶴和趙忠祥都愣了，時間緊迫，怎麼準備？只能安排在零時後宣佈消息。

零時鐘聲響起，演播大廳裏一片歡騰，趙忠祥不得不打斷歡呼聲，宣佈這一消息，而此時，江澤民和李鵬已經出現在門口。走上台後，江澤民和李鵬先後對着話筒通過電視向全國人民拜年。隨後，江澤民、李鵬下台與演員和觀眾握手問好。

整個見面過程持續了大約六分鐘，但正因為這短短六分鐘，春晚開始轉型，而政治色彩也漸濃。

胡錦濤鼓勵春晚堅持辦好

2008年2月，中共中央在北京人民大會堂舉行元宵節聯歡晚會，時任中共中央總書記胡錦濤接見了中央電視台台長趙化勇和2008年春晚總導演之一張曉海。

胡錦濤當年春節在廣西看望各族幹部群眾。在談到當年春晚時，胡錦濤說：「我是在廣西看的春節聯歡晚會，節目很好，方方面面反響也很好，春節聯歡晚會盡管越來越難搞，但要堅持辦下去！全國人民在除夕之夜需要這樣的節目。你們要堅持做好。」

温家寶推薦《農民工之歌》

同樣是2008年春晚，一曲《農民工之歌》令人印象深刻。除了領唱王寶強是專業演員之外，參與合唱的全部是農民工，他們來自重慶一家建築公司的農民工合唱團。而這首歌能夠登上春晚舞台，源自時任中國國務院總理温家寶的推薦。

這首歌的創作緣自温家寶於2006年4月赴重慶的一次考察，在這家建築公司農民工生活區宿舍，温家寶說：「這些年，農民工是我最操心的事之一。」温家寶收到一個黃色安全帽，上面有20位農民工的簽名，並寫着「農民的好總理」。

一年之後，這家建築公司農民工成立合唱團，並創作了《農民工之歌》。在寫給温家寶的信中，農民工們表示希望《農民工之歌》能走進央視春晚，以鼓舞全國農民工兄弟。温家寶回信並批示將農民工來信抄送央視。《農民工之歌》因此登上春晚舞台。

習近平巧借春晚吐露心聲

2014年2月，在出席俄羅斯索契冬奧會開幕式期間，中共總書記習近平接受俄羅斯電視台專訪。在回答「擔任中國國家主席的個人感受」這個問題時，習近平提到了央視春晚。他選擇當年春晚「催淚」名曲《時間都去哪兒了》作為自己忙碌工作的註解。

「作為國家領導人，人民把我放在這樣的工作崗位上，我就要始終把人民放在心中最高的位置，牢記責任重於泰山」，習近平說：「承擔我這樣的工作，基本上沒有自己的時間。今年春節期間，中國有一首歌，叫《時間都去哪兒了》。對我來說，問題在於我個人的時間都去哪兒了？當然是都被工作佔去了。」