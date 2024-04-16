Netflix版三體｜曾因文革情節惹議網民灌負評　豆瓣突清空評論

由Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣的同名作品《三體》，因劇中一幕文化大革命期間，物理學教授於北京的批鬥大會上被活活打死的一幕引起網民討論，Netflix版本在內地不如騰訊版本收穫好評，貶多於褒。



截至4月8日，豆瓣上逾10萬人給出Netflix版《三體》6.9的分數，比騰訊版《三體》45.8萬人打出的8.7分低，更有不少人湧進豆瓣給一星負評。值得關注的是，近日有網民發現Netflix版《三體》突然不能評分，4月15日該劇在豆瓣網站上所有的相關評論都被清空，剩下劇情簡介、演職員表、劇照等幾個欄目，而短評、長篇評論、討論區等欄目均消失。



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據此前報道，《三體》第一集出現一場文革批鬥的場面。主角之一葉文潔，親眼看到身為物理學教授的父親被紅衛兵批鬥並活活打死，該片段引發廣大爭議。部分人更指摘該劇是刻意利用文革等元素，以貶低、詆毀中國，「為了一碟醋，包了一盤餃子」。其中一篇於21日發布在豆瓣的文章稱，該劇顯示出西方不願接受當今發達的中國，「外國人眼中的中國，依舊是那個壓抑落後瘋狂的刻板印象，所有的災難都是源於此，中國人不配拯救世界，只能等著西方來拯救」。

Netflix版《3體》於3月21日啟播。（《3體》劇集劇照）

對於豆瓣突然清空Netflix版《三體》的評論，內地網民看法迥異。有網民表示不理解，「它的評分這麼低，不必要吧？」、「管理部門的想法是否有點太好預測了？」、「不能忘記別人的歷史，自己的歷史避而不談」；但也網民懷疑是否是因為太多網民湧入給一星評價，才會關閉評論。

另外有不少網民認為這反而是對Netflix版《三體》的一種肯定，「是一種最好的褒獎。」、「沒有什麼比禁片讓一部影視劇更有吸引力了。」