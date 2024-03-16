三體｜Netflix點解硬撼騰訊版三體？原來同《權力遊戲》爛尾有關

Netflix版《3體》（3 Body Problem）將在本月21日開播。在此之前，騰訊版《三體》於2月10日（大年初一）在美國NBC環球串流媒體平臺Peacock一次性全集上架，覆蓋全美範圍播出。



這當然不是巧合。NBC Universal發出的新聞稿裡寫道：「隨著Netflix的《三體》引發熱議，我們很高興科幻迷和中國電視劇的粉絲，有機會在Peacock先於Netflix觀看中文原版（帶英文字幕）。」

用騰訊版《三體》狙擊Netflix，是Peacock在光明正大蹭熱度，也被外界視為串流媒體平臺間的一場競爭。事實上，這並不是《三體》第一次與美國觀眾見面。國內首播時，騰訊視頻便在YouTube上同步更新了英文字幕版本，總流覽量超過1000萬，觀看時長超過260萬小時。

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去年9月，《三體》登陸美國PBS電視頻道KCTS 9播出，覆蓋北美全境。串流媒體方面，除了Peacock，樂天Viki和Prime Video也購買了騰訊版《三體》的播映權。正當Peacock為這部劇的播出造勢時，不少熱心網友在評論區不厚道地指出了其他觀看管道。

觀察騰訊版《三體》一年以來的出海歷程，有兩點值得關注：其一，商業模式更精細，既貨賣多家，也分區發行。《三體》在YouTube上播放，可以吸引付費會員和獲取廣告分成，但它遮罩了俄羅斯、印度、印尼、日本、泰國、越南和馬來西亞的觀眾，故而不會影響到分區發行。劇集完結一個多月後，《三體》就登陸了俄羅斯當地串流媒體平臺OKKO，並譯製成俄語配音版播出。

其二，內容在專業領域受到認可。這並不是一句空話。《三體》在IMDB上的評分為7.6（打分人數3.7萬），而Peacock拿一部中國劇集去與美國影視工業中最強的科幻類型競爭，但參與報導的外媒並不認為這是個笑話，背後意義不言自明。

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騰訊版《三體》在海外的紅與黑

去年，紐約時報一篇題為「中國版《三體》電視劇：忠於原著的平庸之作」的劇評在中國內廣為傳播。單從文藝評論的角度看，這篇文章的很多觀點都站不住腳，比如它批評了演員的表演，並認為這部劇增加了員警工作的細節，以及史強和汪淼的相處場景，這些加戲都與科幻無關。

但這些恰好是劇版超越原著的地方，正如一位元YouTube的視頻創作者所說：「原著中汪淼的形象有多乾癟，劇版中就有多豐滿。」其實這篇劇評中有一句話被人們忽略了：「在科幻粉絲群體之外，該劇似乎並未在美國掀起漣漪。」也就是說，當騰訊版《三體》還未在美國本土大規模播映時，紐約時報已經把對這部劇的期待值定在了「破圈」。

不久前，「The Hollywood Reporter」做了一篇封面報導，題為「《權力遊戲》（Game of Thrones）主創們迄今為止最大的一場賭博：Netflix的《3體》」，製片人David Benioff、 DANIEL BRETT WEISS,以及記者，也都以「有沒有在美國本土破圈」來判斷騰訊版《三體》的成敗。

即使考量到有《三體》原著影響力的加持，這個標準對一部中國科幻劇來說還是有些過高了。畢竟從口碑的角度看，騰訊版《三體》真正的海外影響力體現在原著粉的認可上。

一位元名叫Generic Entertainment的視頻創作者曾專門製作了一期視頻來講述他眼中的騰訊版《三體》。他盛讚這部劇對原著的還原，認為不僅角色塑造超越了小說，還有一些名場面勝過原著。比如大史最後一集在草原對著汪淼和丁儀演講那場戲，他看完小說後印象並不深，但劇版卻把它變成了經典時刻。

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他甚至還找來中國國內播出的版本與YouTube上的版本對照，發現了兩者在配樂上的異同（版權原因）——這分明是骨灰級愛好者才會有的行為。

前幾集節奏過慢等缺點當然也被提及，但很少有人在乎這一點。顯然，峰終效應助推了騰訊版《三體》在海外的口碑發酵。

峰終效應是指人們對一項事物的體驗之後，所能記住的就只是在高峰與結束時的體驗，而過程中的體驗，對記憶的影響不多。這一概念在如今的電影製作中備受重視，尤其在今年的春節檔影片中極為明顯，即所謂的離場感。

有趣的是，峰終效應和「摳書式改編」既是騰訊版《三體》的特色和優勢，也在無意間為兩版《三體》大戰賦予了另外一層含義。

Netflix版《3體》的製片人曾因「魔改」《權力遊戲》而備受爭議，七季神劇敗於第八季的爛尾，直到今天劇迷仍恨得咬牙切齒，無疑正是受了峰終效應的影響。

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他們如今又對《三體》進行了大刀闊斧的改編，David Benioff近日接受採訪時說：「製作《權力遊戲》時，原著粉希望在螢幕上看到書中的每一頁文字，我一直在想，如果真那麼做了，觀眾會喜歡嗎？現在他們看到了非常忠實於原著的騰訊版《三體》，而我們的改編，並不那麼忠實。觀眾看完後會給出評價。」

他們在專訪中數次提到騰訊版《三體》，只因這兩個版本，是製作水準之戰，是改編思路之戰，更是他們的正名戰。靠《權力遊戲》成名、又在Netflix版《3體》裡參與出演的演員John C. Bradley說，「希望《3體》不僅大受歡迎，還能幫助兩位製片人完成自我救贖。」

Netflix版《3體》：關乎全人類

即使是在海外，改編《三體》也需要很大勇氣。

《三體》是第73屆雨果獎最佳長篇小說獎的獲得者，粉絲有Facebook創始人朱克伯格（Zuckerberg）、美國前總統奧巴馬（Obama）、《權力遊戲》作者佐治R·R·馬田。製片人David Benioff直言，這是自《權力遊戲》以來最讓他感到害怕的改編項目。

他一怕陷入無端的「魔改」爭議，二怕陷入所謂的「文化盜用」的指責。但他們還是選擇冒險，並得到了劉慈欣的支持：「劉慈欣說他是《權力遊戲》的忠實粉絲，並且支援我們以合適的方式改編《3體》。」

Netflix的海外原創劇集戰略一向是：以美式風格打造各國本土內容，尤其是邀請當地優秀人才主導創作。Netflix版《3體》請來了華裔Alexander Wurz擔任第三位製片人，並請來了香港導演曾國祥執導前兩集。

曾國祥認為，《三體》具有一定的閱讀門檻，而Netflix版則把故事變得更容易理解了。他特意指出：「我絕對不認為他們盜用了我們的文化。」事實上，正如預告片所呈現的那樣，葉文潔在上世紀六十年代的經歷和尋找外星人的行為得到了保留，但把現代時空汪淼和大史等人的背景改到了英國。

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1960年代的中國，一位年輕女性的關鍵決定掀起跨越時空的波瀾，影響到了身處現代的傑出科學家。一群脾氣暴躁的物理學家在一位神秘英國情報局長的領導下聚集在一起，共同對抗一個想幫助外星人殖民地球的兇殘邪教。

製片人Alexander Wurz表示，《三體》原著中所蘊含的中國哲學思想在劇中角色身上得到了保留，但多樣性是故事不可或缺的一部分。「《三體》是一個關於人類的故事，理應涉及全人類。」他說。

值得一提的是，Netflix版《3體》原定於今年1月上架，其後延檔至3月21日，原因是製片人在後期製作中突發奇想，想臨時增加一個情節，並趕在去年荷李活編劇大罷工的前一天寫好了它。此舉雖然延誤了檔期，但也說明了創作者的完美主義，更體現出他們所背負的壓力。

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據瞭解，Netflix版《3體》的理想規劃是製作四季，但在全球影視行業降本增效的大背景下，耗資巨大的科幻劇想獲得續訂並不容易，除非第一季大獲成功。目前來看，這部劇得到的關注度尚可，Netflix在YouTube上發佈的兩個預告片播放量都破了千萬。

從《三體》IP改編的角度來說，應當祝它好運。過去十年，電影版《三體》夭折，騰訊版《三體》七年磨劍終成正果。

海外版的開發同樣命途多舛，早年間「亞馬遜欲斥資十億美元拍《三體》」的傳聞被遊族闢謠，但最近「The Hollywood Reporter」證實：雙方確實有過一次長達八個月的版權談判，距離簽字只有一步之遙，最終因無法就遊族提出「成立合資公司」的條件達成一致，談判宣告失敗。

兜兜轉轉，Netflix版《3體》的第一季就要來了，它會是一個好的開始嗎？

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