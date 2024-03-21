3體｜曾靖試鏡從3000人脫穎而出　讚曾國祥一舉動對演員超尊重

改編自大陸作家劉慈欣同名小說的Netflix科幻影集大作《3體》（3 Body Problem），片中飾演女主角葉文潔青年時期的新人女星曾靖，日前接受媒體聯訪，分享了自己從試鏡、拍攝、到演出後的生活改變。母親為湖南人的曾靖，不諱言表示自己是台灣人，更直說《3體》是自己第一部真的有賺到錢的電影作品。



談到參與《3體》演出的過程，曾靖透露，當時在南加大念書，正好身邊的朋友替她報名《3體》的試鏡，且告訴曾靖她就是自己心中葉文潔年輕時的模樣，「我一開始以為是學生製作，對方問我有沒有8個月的檔期，我想說不可能試的上，就答應了」。最後，曾靖在3千人的海選內雀屏中選。

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她透露自己在要演出葉文潔前，做了一些功課，還請了牛津大學的博士當老師，上了不少物理課程。至於劇中對於太陽和太陽系構造的杜洛，曾靖坦言自己是偏想像的表演，較沒有實踐觀點。而聊到令人印象深刻的拍攝過程，曾靖表示，自己對於一場文化大革命的戲印象深刻：「那現場大約超過500人，外景是在倫敦拍攝，還搭了很大舞台。」

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另外，提到《3體》導演曾國祥，曾靖指出，曾國祥在導演時的專業和個性，是她至今仍印象深刻的：「我自己現在還記得的是，只要演員在演戲的時候，他會拉開簾子走過來，跟我說要怎麼做，這是他對演員的尊重。」此外，曾國祥很注重美感和細節，曾靖透露：「有一場戲我在森林拍攝，當時化妝師幫我全身都塗滿泥巴，連眼角、皮膚都是，但導演覺得我太乾淨不夠髒，他直接走過來親手幫我塗。」

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至於在拍攝完《3體》後生活最大的改變，曾靖毫不諱言的直說：「就是有錢了！能奮力、努力的去生活。」她透露當時在拍攝完後，自己覺得要幹一件驚天動地的大事，最後就一個人去了歐洲旅行：「我總共去了20天，從法國到盧森堡，再到了柏林，最後從巴黎回到了里爾，就只背了一個背包就出發！」至於在歐洲是否有被搶？曾靖笑說：「我沒有被搶！可能是因為我看起來太窮酸了！」那次的歐洲獨旅，是自己唯一一次有過自由的感覺。

最後，曾靖坦言，自已一直以來都是台灣人，也非常喜歡台灣，目前住在淡水的她表示，未來如果台灣有能合作的機會可能會是我的首選，但她苦笑直說：「只是目前還沒有（任何戲劇邀約）！」至於在台灣有特別欣賞的導演或演員嗎？曾靖想了一下點名阮經天：「我有看《周處除三害》，那是他的封神之作。」至於導演部份，曾靖坦言自己特別喜歡楊雅喆：「他是很細膩的人，刻劃女性的角度很動人。」最後她也笑說：「當然我也很喜歡李安導演的！」《3體》（Three Body Problem），於3月21日上架Netflix。

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