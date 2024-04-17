國台辦官員罕見會美國務院助卿　台學者：針對賴清德就職演說

國台辦副主任仇開明與美國國務院高官舉行罕見會談，就台灣問題闡明原則立場。



國台辦16日深夜在官網發布新聞稿，證實副主任仇開明本月15日會見美國務院亞太事務助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran）一行。

新聞稿沒有披露雙方的會談內容，僅提到「闡明瞭中方關於台灣問題的原則立場」。

美國國務院於當地時間星期一發布的新聞稿則提到，雙方討論了兩岸問題。貝莎蘭強調了維護台灣海峽和平與穩定的重要性，並重申美國以《台灣關係法》、三份聯合公報和「六項保證」為指導的「一個中國政策」沒有改變。

圖為2024年4月15日，外交部副部長馬朝旭會見美國駐華大使伯恩斯、美國國務院亞太事務助卿康達、白官國安會中國事務高級主任貝莎蘭。（外交部圖片）

台灣政治大學東亞所特聘教授王信賢向台媒《聯合報》分析，在中共體制裡，外事歸外事、統戰涉台是另一系統，美國務院官員與大陸涉台系統官員見面「很罕見」。不僅意味著美中從去年11月習拜會後，持續就台海風險管控進行溝通，相信談話的很大一部分也針對台灣候任總統賴清德5月20日的就職演說，甚至對賴清德政府的國安、外交、兩岸人事安排進行討論。

王信賢提及，美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）四月初訪台時，跟賴清德談過了，相信她有把賴清德的就職演說，甚至相關人事帶回美國國務院；此次康達等人見仇開明，應是美國跟賴清德溝通過後，有一個初步的雛形，再到北京稍作溝通。

但台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，康達此行主要應是幫美國務卿布林肯出訪預做安排。美國關切台海和平，不認為有針對賴清德就職「帶了什麼訊號」。