樁基缺鋼筋　山西省國道241工程涉偷工減料　舉報人憂橋梁垮塌

山西省國道241工程近日被舉報存重大隱患，周三（17日）淩晨，山西路橋集團發布情況通報稱，路橋集團黨委高度重視，立即召開會議，第一時間成立聯合調查組，進行全面調查核實。後續將根據調查情況依法依規處理。



報道指，山西省國道241、省道嵐馬線汾河水庫段改線工程是山西省重點工程，全長約56.614公里。近日，工程的LJ2標段勞務分包商朱竹林實名舉報稱，該工程LJ2標段的施工承包單位山西路橋第一工程有限公司（下稱山西路橋一公司）建設的橋墩基樁涉嫌偷工減料，存在重大安全隱患。

朱竹林指出，該標段石溝橋7B-3橋墩的旋挖樁基礎設計樁長為57米，基樁成孔灌注混凝土後，經第三方質檢機構抽檢，認定為混凝土質量不合格。質檢部門要求項目部對7B-3樁基進行處理，重新澆灌合格的混凝土。

據介紹，山西路橋一公司項目部在要求他用旋挖機對不合格混凝土進行清理期間，樁基的鋼筋籠很大一部分，被旋挖鉆機打碎。他隨即上報，可項目部卻要求他直接灌注混凝土，並沒有重新更換鋼筋籠。而且，整個樁基深達57米，但實際處理的不合格混凝土深度只有20米，剩餘的依然是不合格的混凝土。「我處理那個樁的時候，混凝土用手一抓就碎掉了」，朱竹林表示，樁基裏相當於沒有鋼筋，但當他們跟項目部反映，對方卻回覆「沒事，讓你咋幹，你就咋幹，不要跟別人說就行！」

朱竹林還稱，LJ2標段的前頭溝橋8-0、9-1樁基，在鋼筋籠往樁基孔洞內下放期間，鋼筋籠因吊筋斷裂而墜落，嚴重損壞。後經山西路橋一公司項目部同意，兩個樁基直接使用了已經嚴重損壞的鋼筋籠。另外，該標段石溝橋6B-0樁基、安康橋8-3樁基，因樁基鋼筋籠不夠長，項目部竟然直接使用4根鋼筋焊接在兩個鋼筋籠之間代替完整的鋼筋籠。這導致橋墩的穩定性和承載力大打折扣。

此外，根據施工圖紙要求，所有橋梁基樁要使用的鋼筋籠之間的連接點的焊接長度要達到25厘米，可實際上兩個鋼筋籠之間，連接點僅焊接了5至8厘米。對此，朱竹林憂心忡忡，認為一旦因橋墩質量問題，發生橋梁垮塌事故，後果不堪設想。

前頭溝大橋基樁檢測報告。（中國交通廣播）

不過山西路橋一公司項目部負責人表示，朱竹林所反映的情況不屬實，並向媒體出示前頭溝大橋的基樁檢驗檢測報告，指報告是在基樁施工完成後檢測出具的，只有基樁檢測合格，才能進行下一步工程的施工。不過媒體發現，報告的委托單位是山西路橋一公司，檢測單位是山西路橋集團實驗檢測中心有限公司，均為山西路橋建設集團有限公司的全資子公司。

而朱竹林並不認可這份檢測報告，他表示，自己多次向山西路橋建設集團有限公司安全質量環保監督部反映問題，其安全質量環保監督部工作人員回覆時稱樁基質量沒有問題，山西路橋集團不能出具表明工程質量沒問題的書面材料。

此外，多名消息人士透露，國道241、省道嵐馬線汾河水庫改線工程第二合同段《施工便道主要工程數量表》明確規定該合同段的施工主便道寬度為6.5米，鋪設18厘米的水穩基層、18厘米的水泥混凝土路面。然而，山西路橋一公司所在標段修建的施工主便道1至3，幾乎全部沒有按施工設計要求鋪設水穩基層和水泥混凝土路面。知情人士認為，山西路橋一公司涉嫌侵佔挪用了價值幾百萬元人民幣的工程款。