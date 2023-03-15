「中國星巴克」瑞幸咖啡走冰飲品得半杯？　網民投訴質疑偷工減料

被譽為「中國版星巴克」的瑞幸咖啡，近期收到大量網民投訴，指走冰後杯中飲品不滿的情況十分明顯。瑞幸咖啡客服對此回應，所有飲品均有固定的分量，不過仍會將此現象反映給有關部門。



瑞幸咖啡收到大量網民投訴，指走冰後杯中飲品不滿的情況十分明顯。（小紅書）

有內地網民爆料稱，自己一直都理解凍飲走冰後不滿杯的情況，但最近卻被瑞幸咖啡所驚訝，兩杯飲品走冰後竟有近半杯都是空的。更有網民直言，瑞幸咖啡在這個財年「轉虧為盈」的原因是飲品中冰加得太多。

另外，亦有網民周日（12日）在網絡平台投訴稱，瑞幸咖啡網上落單只能選「冰」和「熱」，並無法選擇少冰或走冰，而冰則幾乎佔據了杯的三分一，咖啡喝5口就沒了，該網民並質問，「花40元人民幣是買兩杯冰塊麼？」

網民點睇：

「又不單單是瑞幸這樣，許多奶茶店也一樣。」

「上周末去喝我就發現了這個問題，好多冰。」

「應該叫冰塊生椰拿鐵，冰塊佔80%，給半杯已經算良心了！」

「所有奶茶店都是這樣，甚至有的不讓去冰，至今都沒有工商局管過這種亂象。」

「瑞幸還是老實。應該學星巴克，去冰的部分用水補上。沒多少成本，也看不出來，更不會有投訴。」



針對相關投訴，瑞幸咖啡客服人員表示，「門店飲品均按照統一程序製作，有固定杯量。如遇問題，可聯繫客服協助處理訂單」。客服亦表示，會將此現象反饋給相關部門，加強對門店的培訓管理。

據瑞幸咖啡3月2日發布的財報顯示，2022年瑞幸咖啡的總淨營收為132.93億元人民幣，2021年同期為79.653億元人民幣，按年增長66.9%。而截至2022年末，瑞幸咖啡的門店數量是8214間，其中自營門店5652間，聯營門店2562間。