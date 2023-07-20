中國建築高鐵施工遭舉報偷工減料　山東萊榮路段或藏重大安全隱患

以超高速且安全穩定稱著的內地高鐵，近日被爆路基出現偷工減料，引發熱議。

據《經濟參考報》報道，山東萊榮高鐵三標段勞務分包商、河南省三捷實業有限公司實名舉報稱，工程施工總承包單位中國建築第八工程局有限公司（以下簡稱「中建八局」）涉嫌偷工減料，萊榮高鐵部分路基段螺紋樁施工存在質量問題，該段大部分螺紋樁的施工樁長不滿足設計要求，存在重大安全隱患。

內媒報道稱，在三捷公司負責人現場指認基礎上，與專業人士配合，查閱萊榮高鐵相關路基段地質勘察圖、施工設計圖等資料進行推算，發現偷工減料問題基本存在；且萊榮高鐵三標段其他勞務分包負責人亦反應，在施工路段打樁施工過程中也存在此類問題。



據悉，萊榮高鐵為山東重大項目，西起青島萊西市，東至威海榮成市，全長193公里，總投資297億元，設計時速350公里，於2020年11月開工建設，預計2023年10月底具備開通運營條件。該高鐵三標段工程施工總承包單位為中建八局，三捷公司是該標段勞務分包商之一，負責部分路基段地基樁鑽孔施工作業。

山東萊榮高鐵預計於今年10月開通。（觀海）

三捷公司負責人肖衛國透露，萊榮高鐵路基未能按圖施工，實際施工樁長大多在10米至13米，90%以上的螺紋樁成樁未達到設計長度，該公司在萊榮高鐵南海站鐵軌路基施工中，大部分螺紋樁也沒有達到設計樁長。

多位曾參與現場施工的人員表示，若螺紋樁實際施工長度低於設計樁長，可省掉相當一部分混凝土，總承包單位中建八局由此減少了一大筆開支。

據相關專家介紹，樁基長度是工程設計中非常重要的參數，如果達不到設計要求，其承載力一般難以達標，後續一系列施工的質量難以得到保障。《經濟參考報》與專家一同利用混凝土用量數據推算發現，實際樁長普遍縮水，平均長度低於設計樁長的20%左右。

施工人員亦透露，他們在施工過程中，半數以上螺紋樁也未達到設計樁長，部分實際施工樁長甚至不到設計樁長的50%。

螺紋樁示意圖。（網絡資源圖）

總承包方中建八局負責人：「能幹就幹，不能幹滾蛋」

三捷公司負責現場施工的朱琦透露，螺紋樁作業是按設計圖紙開始施工打樁，還沒打到設計深度時，遇到較硬地質打不動了，他們向中建八局現場人員反映情況，對方根本不予理會，並在施工樁長未達設計深度的情況下，指令灌注混凝土成樁。

三捷公司負責人肖衛國表示，因簽署過工程質量終身責任承諾書，若不按工程設計圖紙和施工規範進行，一旦出現質量事故會被終身追責。因此他多次向中建八局項目負責人反應情況，得到的答覆卻是「能幹就幹，不能幹滾蛋」。

由於多次反應樁長不夠問題等問題，三捷公司被「趕出」萊榮高鐵三標段施工。朱琦表示，許多施工規則協議在其公司承接的段面建設中，成為一紙空文。

中建八局施工的萊榮高鐵路段。（經濟參考報）

中建八局作為三標段工程施工總承包單位，是工程施工核心主體，本應在防止工程建設偷工減料上發揮主導作用，卻在該標段樁基工程質量管控上「失控」。雖然施工人員曾向現場監理提出異議，但中建八局現場人員讓施工人員通過「做工作」、「協調」的方式，讓監理對減小樁長睜一隻眼、閉一隻眼。

據北京交通大學鐵道工程研究專家介紹，如果樁長過短將達不到「把荷載傳遞到地基土深層、減少工後沉降」的目的，可能引起基礎失穩，進而造成永久性病害及安全隱患，威脅行車安全。

官方：全面調查 依法依規處理

20日，針對上述問題，中國建築回應稱已注意到相關信息，將進行核實。山東萊榮高速鐵路有限公司也已派出調查組到現場調查。

山東交通廳最新回應表示，對施工質量問題高度重視，已成立調查組，將會同有關方面全面調查核實，依法依規處理。調查結果將及時公布。