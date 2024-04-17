蜘蛛成精？泉州一夜間出現「巨大蜘蛛網」覆蓋半空　專家：很少見

福建泉州德化縣村民林先生4月15日發影片稱，山坡上一夜之間出現巨大「蜘蛛網」，他表示，「（整個面積）30多平方米，嚇死人了，這蜘蛛網上全部都是毛毛蟲，很這蜘蛛是成精了嗎？」，影片上傳後引發網民熱議，



對此，林業專家解答稱，初步判斷是「天幕毛蟲」。他強調，不需要大驚小怪，「這個天幕毛毛蟲一般是4月份孵化出來，按牠們的習性，會成群結隊，然後吐絲結成大網」，不過該專家也稱，「結這麼大網還是少見。」



有網民猜測，巨網可能是蜘蛛在暴雨來臨之前的自救行為。因為在暴雨來臨之前，蜘蛛可能會加緊編織網，以應對即將到來的風雨，保護自己和後代。

不過據德化縣林業局一名工作人員稱，根據影片，初步判斷是「天幕毛蟲」，但具體情況還要等待市林業局派專家來進行檢驗。該工作人員表示，天幕毛毛蟲一般是4月份孵化出來，按牠們的習性，會成群結隊，然後吐絲結成大網。

他表示，天幕毛蟲會吃果樹樹葉，造成果樹減產，是害蟲，但不是外來物種，不會對整個生態系統造成危害。

網民點睇：

「這是盤絲洞，看來要有高僧去取經了。」

「小時候我老家就發過一次毛毛蟲蟲災，山上只要是能吃的樹葉基本啃光，路過樹邊要打傘，不然可能會掉蟲下來，樹幹上就是一整片一整片白蛛絲一樣裡面全是蟲卵，上面密密麻麻的毛毛蟲，後面來直升機整片整片山林撒藥」

「蜘蛛的家都比我的小租房要大」

「所以才說《西遊記》是記錄片」

