廈金漁船事件｜台媒：海巡之友總會秘書長赴泉州慰問漁民家屬

針對本月14日兩岸在廈金海域發生的執法爭端，台媒披露，由台灣英業達集團創辦人葉國一兼任最高顧問的「中華民國海巡之友總會」，預計今（22）日上午派遣秘書長赴泉州慰問大陸漁民家屬。



泉州市紅十字會20日派員從金門接回漁船事件2名生還人員後，針對這宗事件，國台辦發言人朱鳳蓮21日晚間再度表態，要求台灣有關方面盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。

大陸籍快艇（中）2月14日在金門海域翻覆後，台灣執法船隻與人員在事發現場進行後續工作。（台灣海巡署）

台媒《聯合報》22日引述來自福建的消息報道，海巡之友總會預計22日上午派秘書長赴泉州。報道沒有提到秘書長的名字。

報道稱，海巡之友總會秘書長此次親赴泉州慰問大陸漁民家屬，盼能有助於事件的圓滿落幕，但暫不清楚台灣方面是否會給予大陸漁民及家屬撫恤或補償。

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一艘大陸快艇上本月14日下午駛入金門海域，該處離金門東南方的北碇島只有0.86海裡（約1.6公里）。台灣海巡艇視為「越界」展開追緝，過程中大陸快艇翻覆，船上四人全落海，其中兩人送醫搶救不治身亡。

這宗廈金海域翻船案的兩名生還漁民同於20日回到中國大陸後，其中一人含淚控訴快艇是被台灣海巡艇撞翻。

面對漁民控訴和家屬疑慮，台灣海巡署坦承在驅離和翻船過程中沒有錄影，也承認兩船遭遇多次碰撞。目前，兩名死者的家屬對驗屍結果有疑慮，拒絕火化遺體，人還在金門，尚未決定是否對台方提告。