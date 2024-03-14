河北燕郊爆炸7死27傷　附近居民懷疑地鐵施工致燃氣洩漏引發事故

3月13日上午7時55分，河北三河市燕郊小張各莊村一家位於建築物底層的炸雞店疑似燃氣洩露引發爆炸。據河北省三河市應急管理局局長中午表示，爆炸事故目前救出28人，最新數據是2人死亡26人受傷。目前明火已被撲滅。



據悉，目前該地正在建設地鐵22號線，有附近居民懷疑爆炸是地鐵施工破壞煤氣管道導致。



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今次事故並非燕郊第一次出現爆炸事故。《中國青年報》報道指，2022年三河市燕郊連續2個月發生燃氣爆炸事故，均造成人員傷亡情況。其中最嚴重一次為2022年6月，距離此次事故地兩公里附近的福成尙街時代廣場一商戶發生液化石油燃爆事故，事故共造成22人受傷，2人經搶救無效死亡。

且近3年來三河市開展了多次燃氣安全大排查。今年2月21日，三河市組織召開全市安全生產集中整治月行動工作會議。對全市燃氣行業領域安全生產工作進行重點強調，要求各部門加強日常安全管理和隱患排查治理，督促指導村街燃氣協管員巡查員管理。

事故發生後，至於到底是液化氣泄漏還是地下天然氣管道泄漏，三河市應急管理局局長紀宏圖說「目前還需要排查」。

據《鳳凰Weekly》報道，在當地居民認為，引發燃氣泄漏的很可能是附近正在施工中的地鐵22號線。他們曾多次投訴在居民樓附近修地鐵一事，稱住宅樓和排氣口工程僅距離10米。

此外，小張莊村委會的院內工程就在居民樓的樓基處，挖溝處更是僅距離樓體兩米的距離。根據規定，無論是地鐵站口還是排氣口，距離居民樓都應該在100米外。此前的2023年12月和2024年1月，由於施工地點距居民樓太近，曾導致過兩次嚴重的電路問題。有居民透露，家中有電器因此燒毀，他曾多次通過各種渠道，反饋投訴，均未得到回應。在他看來，在居民樓附近進行地鐵施工，至少是存在很大安全隱患的。

還有居民說，從去年開始自己平靜的生活被地鐵施工打破，施工隊為了趕工期，常常在夜間持續工作，三番五次投訴後才得到整改。儘管如此，他也沒想過要搬走，「我們能上哪，兒女沒處讓我們住，我只能住這兒，沒有別的辦法。」

對於疑似炸雞店爆炸的說法，炸雞店老闆接受《極目新聞》采訪時稱，「我們並未用天然氣，而是用電」，「門上的招牌都還存在，若是我們的店引發事故，店面都炸沒了。」

5層小樓塌成1層 附近小區樓棟傾斜

據早前報道，爆炸發生時，現場爆炸威力較大，波及面較廣，附近建築玻璃被震碎，路面多輛汽車受損，地面一片狼藉。有當地網民稱，「一大早以為發生地震」、「聽到不止一聲響聲。」有目擊者稱，「看到巨大火球騰空而出，多棟房屋受損，車輛被炸，路上全是救護車」。

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有附近商戶表示，早上8時聽到「嘭」一聲爆炸聲。她出門看到，旁邊一棟樓著火了，整棟樓幾乎被炸沒了。爆炸發生時，附近道路有很多機動車，這些車輛也在爆炸中受到波及。

目擊者稱，爆炸發生的樓棟是一座5層小樓，最上面的一層為加蓋。爆炸發生後，5層小樓隨即坍塌為一層。且附近校區居民稱，其自家樓棟距離爆炸點最近，肉眼可見出現傾斜，目前住戶都已下樓。