河北涿州中圖網倉儲附近工廠疑洩漏毒氣　數十名被困員工全被救出

受極端強降雨天氣和上游河道行洪等因素，河北涿州市內澇嚴重，超過13萬人受災。中國圖書網（中圖網）昨晚（1日）發文稱，數十名員工被困河北涿州倉儲中心，水位已漫到二樓，附近一間膠帶廠傳出刺鼻的異味，有員工不適嘔吐。

來自全國各地的民間公益救援組織「公羊救援隊」已趕赴涿州救援，救出多名被困市民。今日（2日）一早，公羊救援隊派出直升機救出8名被困者，包括一名嬰兒。



昨晚，中圖網在其微信公眾號發布《我們的庫房被淹了》文章，內容為中圖網位於涿州市開發區陽光大街28號的倉儲中心被洪水淹沒，大量圖書受損。

中圖網發文稱，數十名員工被困河北涿州倉儲中心。（微信公眾號＠中圖網）

在評論區，作者再次更新留言，請求網民幫忙擴散救援信息。留言稱，水位還在上升，附近的膠帶廠洩漏有毒氣體，困在辦公樓等待救援的幾十名同事已從二樓走上四樓，「聯繫到的救援隊因為有毒氣體持續洩漏而無法靠近救援，（衝進去的人嘔吐著出來了，無法靠近），現在急需有防毒設備的救援隊來幫幫我們」。

《極目新聞》報道，中圖網員工透露，有數十名員工被困，包括員工的孩子；附近一間膠帶廠疑似有毒氣體洩漏，「現在救援隊無法前進，被熏得睜不開眼，需要防毒面具支援」。

中圖網河北涿州倉儲中心有數十名員工被困，包括員工的孩子。（極目新聞）

文章作者一直更新中圖網河北涿州倉儲中心的最新情況。凌晨2時許，作者稱已有4位被困在庫房辦公區的人員被救走，包括小孩和孕婦，全部人員身體健康狀況無異常，情緒穩定，正在耐心等待救援。

凌晨4時許，作者再更新情況：「周邊也有很多需要救援的群眾，救生艇太少，救援力量不太夠，我們轉移了一小部分同事，大部隊還在等待中」。

早上6時26分，作者表示已有一半員工被救出並送往醫院做體檢，其餘同事正在等待救援；早上9時前，所有被困同事已全部被救出，「都好好的，大家放心。附近還有很多需要救援的同胞，救援隊已去往下一處」。

公羊救援隊直升機赴涿州救援

公羊救援隊已派出隊員在涿州高新區開展救援任務。截至昨晚8時，水救隊伍已安全完成67名被困人員轉移和一次極危救援。目前，兩組隊員正在涿州高新區開展救援任務。

今日一早，公羊救援隊航空特勤隊救援直升機飛赴涿州水淹災區，接走因船隻和車輛無法到達，而被困汪洋孤島中48小時的市民。