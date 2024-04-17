全球最快！國產高鐵CR450料今年下線　時速400km京滬或3小時通達

國產高鐵「CR450」動車組樣車，目前正加緊研製中，預料將於今年內下線試車。國鐵集團早前預計，CR450的商業運行速度將達到400公里/小時，預計明年投入使用後一舉成為全球速度最快的高速列車，從北京到上海或只需不到3小時。



央視報道，CR450車體的重量大約10噸，較既有的CR400復興號列車減少12%左右；同時運行阻力、能耗指標各降低20%；制動性能和牽引效率分別提升20%和3%，讓列車在制動距離、噪聲、能耗指標不變的情況下，實現運營時速由原本的350公里，提高50公里，達到400公里。

中國鐵道科學研究院首席研究員趙紅衛介紹，從時速350公里到400公里，「最關鍵的技術，不是能不能跑起來，而是能不能停得住、停得穩、停得準。」趙紅衛續指，「CR400制動響應時間在2.3秒左右，這一次要提升到1.7秒，響應時間可以進一步壓縮列車制動距離。」

2017年9月，復興號中國標準動車組CR400型列車在京滬高鐵上線運營，它以時速350公里，打造了世界高鐵運營速度的新標桿。CR450科技創新工程自2021年啟動以來，先後完成了17項新技術部件樣機研製，搭載CR400綜合檢測列車開展57項科研試驗，創造了動車組明線單列時速453公里、相對交會時速891公里和隧道交會時速840公里新紀錄。

CR450牽引系統的永磁電機，是第一次應用在中國商業運營的高鐵列車上，其工作狀態下的帶電在兩千伏以上，轉數每秒一百轉，功率可提高14.5%。此外，CR450還採用了大量碳纖維覆複合材料，為高速列車輕量化提供了優選方案，有利於車輛減重、提速和降低能耗。