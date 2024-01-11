中國製造CR450高鐵最早明年投用　全球最快！京滬全程僅需2.5小時

1月9日，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）召開集團工作會議，其中「CR450」成為引人矚目的關鍵詞。據悉，2024年，國鐵集團將完成CR450樣車製造並開展型式試驗，預計到2025年將投入使用。



媒體1月10日報道指出，這一發展標誌着，中國三年前啟動的CR450技術創新項目取得了突破，CR450高速動車的實驗運行速度將達到450公里/小時，商業運行速度將達到400公里/小時，從而有望一舉成為世界上最快的高速列車——從北京到上海只需要2.5小時。

此前，為加快研發更高速度、更加安全、更加環保、更加節能、更加智能的復興號動車組新產品，國鐵集團已於去年6月完成了對CR450關鍵新型高科技部件的性能測試工作，試驗運行中創下453公里的時速，標誌着CR450發展迎來了一個「重要里程碑」，研製工作取得階段性成果。

CR450試驗運行中創下453公里的時速。（網上圖片）

據報道，國鐵集團目前運營着世界上最龐大的高鐵網絡，而在1月9日的會議上，國鐵集團則力爭進一步升級這一鐵路網絡體系。「CR450科技創新工程」是國家「十四五」規劃確定的重大科研項目，將研發更安全、更環保、更節能、更智能的復興號新產品。

當前，中國現有的高鐵列車時速已經可以達到350公里，但CR450高速動車未來具有的450公里實驗運行時速和400公里的商業運行時速，則將再度刷新這一紀錄，有可能將北京到上海之間（中國最繁忙的線路之一）的旅行時間從4個多小時縮短至2.5小時左右。

圖為2019年1月21日，在南京動車段，動車組列車整裝待發。（澎湃新聞）

預計到2025年，在對該項目在全國範圍內開展自動控制、輪軸設計、轉向系統、軌道升級和安全措施等關鍵軌道技術的重點研究之後，CR450高速動車將投入使用。

按照中國鐵路列車的命名規則，CR450代表設計時速400公里的列車。2022年4月，世界領先新型復興號高速綜合檢測列車上線運行。該車作為高速動車組新技術驗證平台參與CR450動車組研製先期試驗。同年4月12日，實現隧道內單列時速403公里、相對交會時速達806公里；同年4月21日，實現明線上單列時速435公里、相對交會時速達870公里，創造了高鐵動車組列車明線和隧道交會速度世界紀錄。

CR450代表設計時速400公里的列車。（央視）

去年6月28日在湄洲灣跨海大橋，試驗列車以單列時速453公里、相對交會時速891公里運行，6月29日在海尾隧道，試驗列車以單列時速420公里、相對交會時速840公里運行，對新技術部件進行了有效的性能驗證，驗證共完成57項科研試驗，各項指標表現良好，標誌着CR450動車組研製取得階段性成果，為「CR450科技創新工程」的順利實施打下了堅實基礎。

2008年，中國開通了第一條高鐵線路，這被認為對於作為全球第二大經濟體的中國及其14億人口來說至關重要。此前，中國科學家的研究指出，高鐵的碳排放量更少，其「碳足迹」是航空旅行的6%，是汽車出行的11%。

CR450高速動車預計2025年將投入使用。（網上圖片）

國鐵集團則表示，與現有的復興號列車相比，除了速度上的優勢之外，CR450高速動車預計將會更加環保和節能。

國鐵集團的會議指出，從2024年來看，中國鐵路網的旅客數量預計將比去年增長4.7%，目標完成旅客發送量38.55億人次；貨物運輸量可能達到39億噸，比去年增長0.5%。

國鐵集團表示，與現有的復興號列車相比，CR450高速動車預計將會更加環保和節能。（影片截圖）

2023年年末，鐵路部門在短短兩天內接連開通五條高鐵，為一整年的鐵路建設添上濃墨重彩的一筆。去年12月27日，杭州至南昌高速鐵路、廣西防城港至東興鐵路貫通運營。去年12月26日，成都至自貢至宜賓高速鐵路、龍岩至龍川高鐵龍巖至武平段、汕頭至汕尾高鐵汕頭南至汕尾段正式開通運營。

截止2023年年底，中國鐵路網覆蓋15.9萬公里，其中包括4.5萬公里的高速鐵路。中國計劃到2025年，將鐵路網擴大到16.5萬公里，其中包括5萬公里的高速鐵路。

本文獲《觀察者網》授權轉載

