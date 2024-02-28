「最快高鐵」CR450明年投用　京滬通達僅2.5小時？　內媒：到不了

2月27日下午，一條「上海到北京僅需2.5小時」的話題登上內地微博熱搜榜首。有消息稱，時速450公里的高鐵CR450即將於2025年投入使用，屆時，京滬高鐵僅需2.5小時即可到達。

雖然網民對此表示興奮，但據內媒《錦觀新聞》報道，高鐵試驗速度並非實際速度，且京滬高速鐵路由北京南站至上海虹橋站全長1318公里，即便以450公里的時速不停站，亦無法在3小時內通達京滬兩地。



近期，國鐵集團在工作會議中指出，2024年將完成CR450樣車製造並開展型式試驗，預計到2025年投入使用。有消息指，若中國高鐵達到450公里實驗運行時速和400公里的商業運行時速，則北京到上海的可能將從4個小時縮短至2.5小時左右，引發熱議。

《錦觀新聞》報道則稱，雖然CR450高速列車在實驗中跑出了超過450公里的超高時速，但在實際運行中，並非按照試驗速度運行。按照內地高鐵的運行時速慣例，即使是還未正式面世的「最快高鐵」CR450，在正式運行中，時速也不會超過400公里。

CR（China Rileway）開頭的「復興號」動車組。（《錦觀新聞》）

目前，CR（China Rileway）開頭的「復興號」動車組已有160公里、250公里、350公里3種運行時速列車。即將到來的CR450動車組，被視為中國高鐵打破最高時速的希望。不過在鐵路設計和建設的材料配置上，大部份高速鐵路並不具備運行CR450的條件。

當前CR450已在福廈高鐵福清至泉州區段試驗成功，下一個最有可能先上架的路線或是滬渝蓉沿江高速鐵路。國鐵集團在《「十四五」鐵路科技創新規劃》中提出，將依託滬渝蓉沿江高速鐵路等工程項目開展CR450科技創新工程基礎設施工程化技術驗證。

2024年1月24日，湖北荊門，興建中的滬渝蓉高鐵鐘祥漢江特大橋。（視覺中國）

作為中國最長的高鐵之一，滬渝蓉沿江高鐵起自上海寶山站，途經江蘇省、安徽省、湖北省、重慶市，止於四川成都站，由多條高鐵通道組成，綫路總長約2100公里，其中僅有成渝中綫高鐵預留了部分時速400公里的提速空間。

可以看出，作為世界領先的高鐵技術，即使在已確定留有提速空間的成渝中綫高鐵沿綫，也僅選取了部分符合條件的路段，因此在長達千餘公里的京滬高鐵全程運用，顯然不太現實。