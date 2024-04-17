中國天眼FAST發現超過900顆新脈衝星　拓展人類觀察宇宙視野極限

中國科學院國家天文台消息，截至目前，被譽為「中國天眼」的500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）已發現超900顆新脈衝星。

其中，FAST優先和重大項目之一的銀道面脈衝星巡天項目發現650餘顆脈衝星。900餘顆脈衝星中，至少包括120顆雙星脈衝星、170顆毫秒脈衝星、80顆暗弱的偶發脈衝星。



《央視新聞》報道，從1967年人類發現第一顆脈衝星，到FAST在2017年10月發現首顆脈衝星的50年內，全世界總共發現的脈衝星只有3000多顆。

「中國天眼」發現新脈衝星數量突破900顆。（新華社）

目前，「中國天眼」已發現的脈衝星數量，是國際上同時期其他望遠鏡發現脈衝星總數的3倍以上。另外，「中國天眼」拓展了人類對脈衝星輻射強度的觀測範圍，其發現的900餘顆新脈衝星中，大多數是世界其他望遠鏡難以發現的暗弱脈衝星。

被譽為「中國天眼」的500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）。（新華社）

專家介紹，最新發現的近百顆暗弱的偶發脈衝星與正常脈衝星相比，輻射流量密度要低一個量級。對這些偶發脈衝星的研究對於理解銀河系中恒星死亡後形成多少致密中子星殘骸，以及揭示未知的脈衝輻射物理過程具有重要意義。

目前，FAST每年觀測時間穩定在5300小時左右，為持續產出科研成果起到重要的支撐作用。