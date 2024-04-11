從「向陽紅10號」到「雪龍2號」　四代考察船見證中國極地探索

中國上世紀80年代開始探索南極，至今使用了4代考察船；從最初「臨時拉夫」、抗冰能力欠奉的「向陽紅10號」，到目前世界頂尖、能雙向破冰的「雪龍2號」，她們見證了中國極地科考的發展。



第一艘極地考察船沒抗冰破冰能力

中國對極地的研究，起步比西方晚了太多。以南極來說，西方從17世紀後期就開始探索這片神秘土地，且從未中斷。

1959年，美、蘇等12個國家簽署了《南極條約》，約束各方在這片最後淨土的活動，例如規定南極只用作和平目的、凍結領土主張等等。而中國雖然1971年已恢復聯合國席位，並是五個常任理事國之一，卻長期是南極的「旁觀者」，直到改革開放後的1983年，才成為該條約締約國。

「向陽紅10號」是中國自行設計製造的第一艘萬噸級遠洋科研船，執行極地考察任務前曾參加中國首次發射運載火箭、同步通信衞星等重大科研試驗任務 。1999年，她改裝成航天測量船，更名「遠望4號」，曾參與神舟飛船測量任務。2007年，該船撞船損毀，後被用作靶船，終被拆解。圖為執行南極任務時的「向陽紅10號」。（網上圖片）

惟締約國只能算是「外圍會員」，因為在相關會議中，只有「協商國」才可參與討論實質內容和參與表決，而成為協商國的條件，是這個國家必須曾獨立開展南極考察，並在南極地區建立常年科考站，當時的中國未達到要求。

要突破窘境，也為了科學研究，中國決定盡快派出科學考察隊到南極，並在南極圈外的喬治王島，建立第一個科考站──長城站。

長城站在1984年12月31日奠基，至1985年2月20日完成。圖為長城站的奠基儀式。（網上圖片）

當時的現實是，中國除了欠缺極地考察經驗和相關設備，適合遠征南極的交通工具也欠缺。為此，當局只好「臨時拉夫」，由曾執行航天科研任務的「向陽紅10號」科學考察船，以及海軍的J121打撈救生船，合組南極考察編隊。

這兩艘船沒法破冰、抗冰，根本不具備冰區航行能力，大家只能依仗「向陽紅10號」的1.3萬噸體型，趁着南半球夏天，盡量向南極方向前進，箇中的風險可想而知。

「極地號」由芬蘭二手雜貨船改裝

後來大家都知道，中國第一次南極科考的隊伍在1984年11月出發，過程雖然驚險，卻總算完成目標。但任務中曾經駛近南極半島水域、剛剛觸及南極圈範圍的「向陽紅10號」，已因惡劣天氣和海況致船身受損；該船修復後再沒用於極地科考。

第一次南極考察之後，當局1985年從芬蘭買入一艘有抗冰能力的8,000噸級二手雜貨船，再自行改裝。該船隨後更名「極地號」，成為中國第二代極地考察船。

「極地號」抗冰能力有限，執行6次南極任務後退出極地考察船序列。圖為「極地號」1989年1月5日遇到特大冰崩，船體一度被浮冰圍堵。（網上圖片）

1986年，「極地號」首赴南極，圓滿完成中國第二個南極科考站、位於南極大陸東部的中山站建設任務，之後她又參與了5次南極考察，直至1994年退役。

事實上，隨着中國科考向南極腹地推進，屬於貨船設計、且船齡已大的「極地號」，面對高緯度的嚴重冰情也力不從心。

「極地號」1989年1月把2,300多噸物資運卸到南極大陸，用於建設中國南極中山站。（網上圖片）

要知道抗冰和破冰雖然是一字之差，但前者只可以在浮冰海面航行，不具備在冰封海面開拓航道的能力；以「極地號」作為極地科考船，只是當時國力條件下的無奈之舉。

接下來，大家較熟悉的中國第三代極地考察船「雪龍號」出場了。該船由烏克蘭建造，原設計為運輸用途破冰船，1993年完工後被中國購入改裝成極地考察船，翌年首次開赴南極。

「雪龍號」曾參與極地營救行動

「雪龍號」排水量超過2萬噸，能以1.5節（約每小2.78公里）航速連續衝破1.2 米厚的冰層，可以更深入極圈，受到的限制較少。

她的設備也比「前輩」好得多，能搭載直升機配合任務，又設有大氣、水文等數據處理中心，以及海洋物理、海洋化學、生物、地質、氣象等一系列科學考察實驗室，讓中國的極地考察更專業化。

「雪龍號」排水量達到21,250噸，比「雪龍2號」還要大。（網上圖片）

截至2022年，「雪龍號」已參加了30多次南極和北極科學考察。

說到「雪龍號」，不能不提她曾參與的國際性營救行動。2013年12月24日，一艘載着澳洲（澳大利亞）、英國遊客的俄羅斯考察船，被困在南極海域，情況危急。

接到求救信號的「雪龍號」和其餘兩艘破冰船馬上趕往營救，但率先趕到的「雪龍號」因為現場冰層太厚，一度無法靠近俄羅斯考察船，幾經周折至翌年1月2日才派出直升機，分批把該船52名乘客轉移到安全地方。

「雪龍號」營救行動曾被各國傳媒廣泛報道。圖為「雪龍號」的「雪鷹12」直升機接載俄羅斯考察船遊客。（網上圖片）

成功救援後，「雪龍號」自己卻一度受困於浮冰之中，一度險象環生。直至1月7日，她才因應冰況行動突圍，安全駛到清水區，為營救行動畫上圓滿句號。

據報道，「雪龍號」營救遊客的故事將被拍成電影。

另外，2014年3月馬航MH370在南太平洋失蹤，正在澳洲珀斯補給的「雪龍號」馬上趕赴相關水域，加入搜救行列。

極地考察船進入「雙龍出海」時代

踏入21世界，中國已在南極建有長城站、中山站、崑崙站、泰山站4座南極科考站，北極則有黃河站，在羅斯海沿岸的第5座南極科考站也預計2022年完工。單單一艘「雪龍號」，已難滿足快速增長的科考需求。

為此，中國決定自行建造一艘更先進的破冰船作為極地科考船，這就是2017年動工、2019年交付使用的「雪龍2號」；這亦是中國自行建造的第一艘大型破冰船。

「雪龍2號」能以2至3節航速，連續破開積有0.2米雪的1.5米厚冰層，足以應付全球大部份海區。圖為下水前的「雪龍2號」。（網上圖片）

「雪龍2號」排水量雖然只有1.4萬噸，卻凝聚了科技，是全球設備最先進的極地科考船之一。更重要的是，她能雙方破冰，且破冰能力遠勝「雪龍號」；破冰能力的突破，會直接帶來極地科考作業模式的改變。

2019年10月9日，「雪龍2號」首次開赴南極，還於11月和「雪龍號」組隊，一起破冰前行，向中山站進發。

「雪龍2號」和「雪龍號」極考察船同時服役，進入「雙龍出海」時代，大家可以預期，中國極地科考肯定會加快腳步，並將走向世界前列。

「雪龍2號」能以2至3節航速，連續破開積有0.2米雪的1.5米厚冰層，足以應付全球大部份海區。圖為下水前的「雪龍2號」。（網上圖片）

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