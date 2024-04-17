科研打造「超仿生」魔鬼魚潛水器　官方：用於監控南海珊瑚礁生長

官媒《央視》「軍事」頻道近日曝光一款「仿生」無人潛水器試運行的照片，據稱該潛水器不採用傳統機械船外螺旋槳運動，而以仿蝠鱝（魟魚，Mobula，又稱魔鬼魚）的類似翅膀胸鰭運動方式巡遊。有軍事分析認為，仿生潛水器可用於混淆潛艦的聲納偵測，達到其情報蒐集，甚至發動奇襲的功效。



《央視》軍事頻道16日報道，這款「仿生」潛水器是由中國西北工業大學航海學院自主水下航行器團隊研發，定名為「譜系化仿蝠鱝柔體潛水器」。畫面顯示，潛水器中間主要機體似為硬質長方形，還仿生物形態在前方製作2處前突；而兩側及尾部平衡部份，則似採用軟質膠墊物體，運動方式則以類似翅膀的胸鰭揮動，似在水中滑翔巡遊。

2024年4月16日，《央視》「軍事」頻道曝光一款「仿生」潛水器試運行的照片。（央視軍事）

報道介紹，該團隊自2016年開始仿蝠鱝潛水器研究，突破仿生流體外形優化設計與胸鰭拍動的流固耦合模擬計算、運動中滑撲一體化推進設計、高相似多模態運動順滑切換控制等多項關鍵技術。已執行遠距離滑翔與原位駐留隱蔽探測、高生物親和小干擾珊瑚礁生態監測、廣域或定深或駐留水文精細採集、海洋館珍稀動物替代保護等多項任務，共200餘次作業。

據稱，該團隊將建造30至720公斤不同尺寸的仿生蝠鱝潛水器，從而建構起從靈活型小尺度到功能型大尺度的仿生智能潛水器譜系。

儘管官方說法指稱該潛水器研製目的在監控南海珊瑚礁生長狀態，但網民紛紛揶揄，主要是用於海洋生物研究的潛水器研製，卻由軍事新聞頻道發出，或是要「加強對南海區域的海洋生態保護」。同時，有軍事專家認為仿生潛水器其主要目的，在於混淆潛艦的聲納偵測，以不同的水波波動形式讓潛艦誤以為是魚類運動而輕忽，達到其情報蒐集，甚至有發動奇襲的功效。