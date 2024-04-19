新｢國九條｣來真的！壓實仲介機構｢看門人｣責任　多家券商遭立案

內地監管部門持續壓實仲介機構責任，內媒報道，近日已有多家券商收到了罰單，全方位、立體化資本市場監管體系正在形成，監管「長牙帶刺」、有棱有角涉及資本市場的方方面面。



內媒《封面新聞》報道，東吳證券本月16日發布公告稱，因公司涉嫌在國美通訊、紫鑫藥業非公開發行股票保薦業務中未勤勉盡責，被證監會立案。東吳證券表示，公司將積極配合中國證監會的相關工作，並嚴格按照監管要求履行資訊披露義務。

報道統計，這是一周之內，第三家被證監會立案的證券公司。4月12日，中信證券、海通證券雙雙披露公告，因在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規，兩家券商均被證監會立案。

東吳證券因定額項目被立案調查。（封面新聞）

中信證券12日回應，稱公司將堅持以投資者為本，依法合規經營，發揮好直接融資「服務商」、資本市場「看門人」、社會財富「管理者」的功能，保護投資者合法權益，進一步提升合規水準、專業服務能力和核心競爭力，更好服務資本市場高品質發展。

除了上述3家券商被立案，華西證券還領了罰單，被暫停保薦資格6個月。4月12日，華西證券發布公告稱，近日收到行政監管措施事先告知書，江蘇證監局擬對公司暫停保薦業務資格6個月。此次華西證券被罰與金通靈定增項目有關，金通靈在今年年初被江蘇證監局公布財務造假長達6年時間。

內媒《證券時報》報道分析，因應新「國九條」要求，進一步壓實發行人第一責任和仲介機構「看門人」責任，建立仲介機構「黑名單」制度。官方堅持「申報即擔責」，嚴查欺詐發行等違法違規問題。

2024年4月12日，證監會發布新「國九條」，稱能更有效保護投資者，特別是中小投資者合法權益。（新華社）

《證券時報》援引清華大學五道口金融學院副院長田軒說法，認為仲介機構歸位盡責是提高資本市場訊息披露品質的重要環節，監管部門嚴肅追究仲介機構及從業人員違法責任，意在督促仲介機構發揮好資本市場「看門人」作用。

分析指出，除了IPO專案，上市後的持續督導、定增、可轉債發行、債券發行等業務也一直是監管處罰的重點領域，證監會常態化開展券商投行內控現場檢查，督促保薦機構真正發揮「看門人」功能。

據不完全統計，今年截至4月17日，共有40餘家內地券商收到監管部門出具的罰單，罰單數量共計50張。罰單類型包括證監會、各地證監局、滬深京交易所等部門發出的行政處罰書、監管警示和自律措施等，因定增「踩雷」的券商不在少數。

一位券商投行人士表示，這說明監管部門進一步強化仲介機構的責任擔當，企業IPO後的持續督導、定增專案、可轉債項目以及債券承銷，具有資本運作上的連續性，同時相互關聯，罰單範圍不斷擴大是全方位壓實仲介機構責任，通過處罰違規行為，強化仲介機構的責任擔當。

證監會主席吳清。（視覺中國）

內媒《智通財經》採訪資深投行人士王驥躍，指出此前，市場太多的注意力都在IPO項目了，對定增的關注度不夠。如今監管或是希望提起投行對定增保薦質量的關注，藉此規範定增的保薦質量，「個別定增項目可能就是通道，這不合規，需要得到整治」。

此外，有關新「國九條」強化發行上市的全鏈條責任，明確堅持「申報即擔責」，嚴查欺詐發行等違法違規問題；進一步壓實發行人第一責任和仲介機構「看門人」責任，建立仲介機構「黑名單」制度；提高發行上市輔導質效、擴大對在審企業及相關仲介機構現場檢查覆蓋面。

南開大學金融發展研究院院長田利輝接受《證券時報》採訪時表示，資本市場持續強化仲介機構監管，嚴懲違法違規行為，促進市場主體自律，違規的仲介機構根據情節輕重，或面臨行政處罰，或面臨民事賠償或刑事責任追究，新「國九條」對壓實仲介責任提出了更高的要求，監管部門對於仲介機構的違法違規行為將採取更加嚴格的懲處措施，進一步增加其違法成本。

「新的監管背景下，證券公司需要履行好職責。」中信建投董事長王常青指出，從投資者利益出發，一方面健全內部決策和責任機制，勤勉盡責，以可投性為導向執業展業；另一方面，也要持續輔導和陪伴更多發行人建立和維護良好的公司治理結構、誠實守信做好資訊披露，更穩健和健康地走向資本市場。