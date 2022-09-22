國產電視劇也「龍標」　廣電總局：片頭須使用統一標識

經國家電影局核准在中國境內上映發行的電影，一律須在開頭加上俗稱「龍標」的「公映許可證」動畫。而「龍標」如今也不再只限於電影。

廣電總局周三（21日）宣布，對國產電視劇實施「片頭統一標識」，從當日起，國產電視劇播出時需要在開頭加上名為「國產電視劇發行許可證」的紅色統一標識。



廣電總局稱，這一做法是為「適應新時代電視劇高品質發展需要，進一步提升電視劇製作規範化標準化水平，打造中國電視劇的標誌性文化符號」，各發證機關為審查通過的國產電視劇核發許可證時，應同時下發國產電視劇片頭統一標識，指導電視劇製作機構下載使用；國產電視劇片頭統一標識原始檔可通過國家廣播電視總局政務外網下載。

廣電總局要求，國產電視劇播出時，須使用片頭統一標識，精準標註國產電視劇發行許可證號，放置於每集電視劇片頭前展示。各播出機構須確保完整、規範使用。自該通知施行之日起，不再執行原本「在每集電視劇劇名出現的畫幅中，明確標明發行許可證號」的要求。

網劇此前已發放「網標」 納管「微短劇」

據官媒中央電視台此前報道，自6月1日起，廣電總局對網劇片正式發放行政許可，意味著網絡劇、網絡電影具有「網標」。這一「網絡劇片發行許可證」，分為網絡劇發行許可證和網絡電影發行許可證，片頭以「網絡視聽」4字為主體圖，以朱紅色為底色，時長5秒，放置於節目的片頭。

包括網絡劇、網絡微短劇、網絡電影、網絡動畫片等在內的國產重點網絡劇片上線播出時，被要求應使用統一標識，將發行許可證號固定於節目片頭的顯著位置展示。

對此，有不願具名的海外華人導演向《香港01》記者表示，根據他親身經歷和觀察，過去在中國拍攝「微短劇」、「微電影」有灰色地帶，可被視作網民創作而躲過監管和審查，因此造成中國電影短片的創作空間較長片大，也更容易在國際獲獎及收穫正面評價。不過，近年官方顯著加強對網絡電影短片的納管，「網標」可視作一大象徵。