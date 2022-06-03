被嫌「樣衰低俗」　廣電曾揚言封殺　初代網紅「鳳姐」美國逐夢記

現年36歲、人稱「鳳姐」的羅玉鳳，2009年因在上海的一則徵婚啟事以及江蘇衛視情感類訪談節目《人間》的爭議言論一炮而紅，並在之後參與了許多公眾活動。但因被指「其貌不揚」及「言論驚世駭俗」等，成為當時網民笑料，連廣電總局發言人也指名揚言封殺她般「低俗」者。

2010年，外傳鳳姐以遭受歧視壓迫等由申請美國庇護，並成功取得簽證。赴美後，她在當地多間美甲店打工謀生。此後，有崇拜她、覺得她靠自己努力實現「階級流動者」，與唾棄她的人各執意見，互不相讓。

日前，網絡傳出鳳姐在紐約市立大學修讀微積分和分子生物學的帖文，一時間，這個爭議人物再次以「偶像」的標籤，躍入大眾視野。



圖為鳳姐。（視覺中國）

「從小在白眼中長大」 投萬份工作獲聘薪水1500元

1985年，鳳姐出生在重慶一個農民家庭，7歲父母離異，從此她與母親生活，再沒見過父親。她自稱「從小在人們的白眼中長大」。由於家窮，初中畢業後，她在綦江師範學校就讀，後又在重慶教育學院獲大專文憑。

鳳姐曾在小學做了兩年老師，她透露月薪只有幾百元。她後來辭職，帶上全部1萬元積蓄來到上海，「因為我覺得上海有更好的發展方向，還有另一個目的，就是找個男朋友結婚」。為找工作，鳳姐向各行各業投出了一萬多份履歷，最終在上海的一個家樂福超市擔任收銀員，月收入不超過1500元（人民幣．下同）。

找北大清華碩士男、上海戶籍 卻因對方「年老色衰」拒愛

2009年11月20日，鳳姐在天涯論壇發表徵婚帖《我想找個北大清華男結婚》，列了「北大清華碩士、經濟學專業、有國際視野、身高1米76至1米83、無生育歷史、東部沿海戶籍、年齡25至28歲」這7個徵婚條件，並表示自己「身高1米46，平時穿高跟鞋1米53，大專文憑、博覽群書、較為狂妄。」

幾日後，她曬出了自己的徵婚結果，聲稱許多大型金融公司駐中國區行政總裁向她表達愛意，但自己覺得他們「年老色衰」，所以不願意。之後，鳳姐在上海地鐵站分發了1300份徵婚傳單。

「智商超群」自信言論走紅 怒罵廣電「封殺論」

2010年初，鳳姐登上電視節目。表示「沒有男孩子能在智商上超越我了，只能在身高和相貌上來彌補」、「我九歲博覽群書，二十歲達到頂峰。我現在都是看社會人文類的書，例如《知音》、《故事會》（按：分別是內地的情感雜誌和通俗小說雜誌）……往前推三百年，往後推三百年，總共六百年沒有人超過我」。

許多網民對其言論感到震驚，「鳳姐」外號也應運而生，「信鳳姐，得自信」成了網絡熱詞。之後，她參加了許多選秀節目和訪談，亦獲邀代言廣告，其中一則廣告獲得30萬元酬勞。

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2010年7月2日，國家廣電總局辦公廳主任、新聞發言人朱虹在一場活動上表示，鳳姐是低俗文化，應該堅決叫停。對此，鳳姐在微博用「祝福被砸雞蛋、祝福吃飯吃出蒼蠅」表示憤慨：

「廣電局要封殺我，可以！他在封殺之前作為一個被他封殺的對象，他首先應該提前至少一個禮拜或者一個月通知我，第二要讓我明白，我為甚麼會被封殺，我因為甚麼原因被封殺，我的問題出在哪裏。第三封殺我可以，封殺我要有法律依據，必須指明它是根據甚麼條例，究竟有甚麼方面的罪狀如危害社會公眾安全、製造過激言論，要有法律依據才能封殺，不然就侵犯了我的正當權益」。

「死在美國也不回去」

2010年11月10日，鳳姐在微博表示其美國簽證通過，從上海到了紐約。初到美國，她吃剩飯、打地鋪，一度參加電視台面試，但最後輾轉於紐約多間美甲店打工謀生。雖然有人認為她在美國生活處境不算光彩，但她卻決然表示「死在美國也不回去」。

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來到美國的鳳姐曾在大學門口重演發徵婚傳單的活動。她也依然「語不驚人死不休」，2011年8月17日，羅玉鳳在其微博稱要「一把火燒了美國移民局」。據傳這是她拿綠卡不順利而發出的激憤之言。中國網絡一度盛傳鳳姐因為恐怖威脅而上庭、有機會被遣返。

但陸續有內地專家出面說法，指鳳姐在微博上喊兩聲「我要火燒移民局」既不構成強迫他人火燒移民局，也幾乎不可能對美國移民局造成迫切而現實的危險，她沒有觸及言論自由的「邊界」，不會輸官司。

後來，鳳姐仍然在美國生活至今。2015年，中國某新聞平台聘其為主筆。2016年，她接受《美國之音》專訪，鳳姐自認為在美國生活不成功，但是卻很快樂。她說，人的靈魂應該是平等的，不能因她生在農村、沒有高學歷、長得醜就沒有追求高富帥的權利，但她承認是一個失敗者，因為她在中國反成了反面、醜陋的形象，受到包括很多自詡為道德楷模的人嘲笑。

鳳姐接受美國之音專訪，指自己一走紅，即被作為反面形象，但她自己也搞不清楚為何。（VOA）

隨後，中國官媒《環球時報》發表《「鳳姐」這個勵志榜樣到底是什麼鬼》一文，質疑鳳姐為拿到美國綠卡，不惜捏造在國內遭人歧視壓迫的悲慘遭遇，換取美方政治庇護，甚至加入反華組織，並附上照片佐證。文章發出後，鳳姐辯稱照片乃是海外民運組織改圖的，圖中被指是自己的人為中年婦女，但自己當年只有25歲。對於雙方言辭，網上意見不一。

「要用綠卡證明你們錯了」 奮鬥歷程獲20萬打賞

在此之後，網上時不時就有一些關於鳳姐的消息，例如有人在美國街邊拍到她，看到她身材較以前胖，甚至有小道消息說，鳳姐她已經拿到綠卡、嫁了人。無論如何，因為鳳姐的成功「移民」，網絡上有一派擁戴者，將她視為「勵志榜樣」。

2017年1月14日，鳳姐在個人微信公眾號表達文章《鳳姐：求祝福，求鼓勵》，自述從農村到出走上海到美國打拼的奮鬥歷程。

文章中道出她決定赴美的原因——「我要去世界上最發達的國家，我要去美國！如果我在美國證明了我自己，那就證明是不接納我的你們錯了」。

鳳姐被拍到在美國看《故事會》，笑得很開心。（網上圖片）

文章說，雖然在美國的日子很艱辛，很累，但這個決定做得沒錯。「我在國內的時候被母校的保安趕出校門，但是我到了美國後，母校的校長在畢業講話時拿我做例子鼓勵學弟學妹們，有媒體找我開專欄，很多名人開始認可我，比如著名矮大緊高曉松，又比如很多人認為我的文章寫的比王石他媳婦田朴珺強，愈來愈多的人認為我現代詩寫的還行…我還是那個我，我也不是到了美國才開始學寫詩學寫文章的，唯一改變的是只是舞台。」

文章寫道，「可這還不夠，還差一點點，我才能真正成為『他們』，不再是「農村娃兒」，差的這一點點就是綠卡。我想拿到美國綠卡，並沒有甚麼復雜的，不能告人的原因，只是從我到上海開始，我一直在和某種隱秘的，難以形容的，無可名狀的規則較勁，這個過程已經小十年了，我的青春，我人生最美好的歲月都在裏面了，這張綠卡，是對我這十年的交代，就像是我的大學畢業證。」

「我只是想拿到這張綠卡，然後告訴所有人：只要不認命，沒有飛不上枝頭賽鳳凰的麻雀，哪怕最開始低賤到塵埃裏」，文章結尾寫道。

這篇文章發布三天，共獲得超20萬打賞、320萬閱讀量。隨後她宣布決定將20萬打賞收益捐給四川大涼山小朋友，並永遠關閉讚賞功能。此時，網民懷疑文章並非由她親筆所寫，而是新聞平台的主編代筆。對此她承認文章發表時遭改動，涉事新聞平台則強調已與她結束合作關係。

自爆在美讀大學 網民：刮目相看

直至近日，鳳姐一則微信朋友圈引起關注。她自稱在紐約市立大學皇后學院讀書，選修了微積分和分子生物學。微博上不少人討論，有人認為該學校層次一般，或質疑鳳姐仍在吹牛，有人認為這樣不算真的「成功」，但也有不少人對她刮目相看。

有網民表示，鳳姐聰明、有上進心、也有遠見。取笑她的人境界比她差遠了。她在國內做網紅時應該有賺到錢，但她沒有拿這個錢去整容，繼續做網紅、嫁人結婚，走一條大多數網紅都會走的路。還有人說，鳳姐自稱的「高智商」絕非虛言，「人不可貌相……鳳姐在吃瓜群眾的諷刺挖苦中完成了自身的蛻變，絕非低智商之人」。

也有網民表示，鳳姐之所以「inspiring」，一部分可能是因為她映襯出的難堪事實，很多中產女孩得不到自由是因為作繭自縛。貪婪、懦弱、恐懼、不安全感、瞻前顧後、對虛假認同的追求、心存幻想、害怕受傷。「戰勝環境需要先戰勝自己。」