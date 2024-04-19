2名中國外交官被指涉入日諜案　日本間諜被關6年出書爆料案件細節

日中青年交流協會前理事長鈴木英司因間諜罪在中國被判刑6年，關押6年3個月後於2022年10月刑滿返回日本。他日前將在中國關押期間的遭遇寫成《被中國拘禁的2279日》一書，書中除了繼續為自己被入罪喊冤，也揭露兩名中國外交官的涉案情節。



綜合媒體報道，2016年7月，從事日中友好活動30年的日中青年交流協會前會長鈴木英司，赴中國時被北京國家安全局以「間諜罪」拘留，罪行是被法院認定接受日本間諜組織代理人的任務，長期蒐集並提供中國國家情報。

據北京市高級人民法院刑事裁定書，北京市第二中級法院判決認定，2010年至2016年間，鈴木英司藉助其對華友好人士的身分，在中國境內外與相識多年的湯本淵、葛廣彪等人頻繁接觸，通過面談等方式，刺探中方對日政策和其他外交政策、高層人士動向、關於釣魚島和防空識別圈的政策措施、中朝關係等方面的情報訊息，並提供給特定人士。

共同社稱，日中青年交流協會理事長鈴木英司被正式逮捕，或從事間諜活動。（網絡圖片）

鈴木英司最終被名為「監視居住」方式監禁7個月、審訊、逮捕、審判、24小時監視。在6年3個月後，在2022年10月11日刑滿返回日本。

他出版的《被中國拘禁的2279日》一書，書中揭露了中國駐日本大使館前公使銜參贊湯本淵、駐名古屋總領事館前總領事葛廣彪也涉案的部分情節。

鈴木英司被指刺探中朝關係信息

2013年12月4日，鈴木與湯本淵在北京市朝陽區大郊亭附近的大粥鍋餐廳面談時，從湯本淵處刺探到關於中朝關係的信息，該信息經國家保密局認定，屬於情報。法院認為，鈴木行為已構成間諜罪，且屬於情節較輕，判刑6年，驅逐出境。

鈴木英司否認犯罪，認為自己只是在和湯本淵聊天時提到「金正恩處決其姑丈張成澤一事」，提出上訴但被高院駁回。

鈴木英司並提及葛廣彪在檢察官開審時曾提供證言稱：「和他（鈴木英司）往來到後來，我覺得他的問題是帶有目的性，而非朋友間的閒聊，我也有所覺悟。」鈴木英司當時指葛廣彪此番「證言」是謊話。湯本淵、葛廣彪則被另案處理，可能已被判刑。

涉案2名中國外交官：其中一位是前駐名古屋總領事

公開資料顯示，湯本淵是貴州人，政治學博士，長期在共青團中央工作，曾任全國青聯副秘書長，2009年赴日擔任公使銜參贊。葛廣彪，山東濟南人，曾任駐大阪副總、駐日本大使館參贊等職，2014年1月任駐名古屋總領事，2016年8月卸任。