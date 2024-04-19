福島核污水｜日本啟動第五輪排海　持續至5月7日

中新網4月19日稱，日本正式開始排放第五批福島核污染水，將持續至5月7日，排放量與前四次大致相同，仍為7800噸左右。這是2024年度）2024年4月至2025年3月）福島核電站排放的首批核污染水，全年度將排出5.46萬噸核污染水，較2023年度的約3萬噸大幅增加。



近期日本強震不斷，比如，3月時福島近海的強震曾導致核污染水排放一度暫停，排污安全問題愈發嚴峻。同時，日本國內外民眾持續抗議核污染水排海，而日本政府和東京電力公司(簡稱東電)卻無視民眾怒火，仍執意開始第五次排污，引發廣泛擔憂。

又要排放約5.5萬噸！核污染水總量持續增加

日本在2023年8月24日正式啟動福島核污染水排海，並已完成四批次排放。短短半年時間，已有超過3萬噸核污染水流入太平洋。

而這只是個開始。

根據東電公布的最新計劃，2024年度擬分7次排出5.46萬噸核污染水，是2023年度的約1.7倍。

有數據顯示，在正式排污開始前，福島核污染水已存到了130萬噸，要把這些水全部排完，至少需要30年。目前，福島核污染水仍在以每天約90噸的速度激增。

要想解決核污染水增加的問題，完成「廢爐」（福島核電站的報廢工作）是關鍵一步。根據日本政府此前設定的目標，計劃在核事故發生40年後的2051年前，徹底完成報廢工作。

但報廢工作中的「最大難關」——核殘渣取出工作，進展情況卻非常不理想。據推算，福島核電站1號機到3號機內熔化掉的核殘渣多達880噸，原本計劃在2021年就要開始的核殘渣取出工作已經3次推遲。

日本廣播協會（NHK）在報道中指出，鑑於目前的情況，要想在40年內完成報廢計劃，不確定性越來越大，這也意味着福島核污染水將持續增加。

東電職員向記者團展示一些核廢水及海水輸送管道。（香港01）

強震後排污一度暫停 安全隱患引發擔憂

日本地處全球最活躍的地震帶——環太平洋地震帶上，這也是全球地震最多的地震帶。僅在2024年前幾個月，日本福島縣、岩手縣以及愛媛縣等地就已經發生多起強震，而這幾次地震震中周圍，都有核電站。

當地時間3月15日凌晨，福島近海發生5.5級地震，福島核電站所在地區有明顯震感，工作人員用手動方式緊急暫停了核污染水排放。

日媒報道稱，這是自2023年8月核污染水排海開始以來，首次在排放過程中緊急暫停。

就在4月17日，日本四國島以西海域發生6.6級強震後，鄰近的伊方核電站還一度出現故障並導致發電量下降。而這距離東電宣布第五次福島核污染水排放，僅僅過去了幾個小時。

除地震外，開始排海以來，福島核電站還發生了工作人員忘關閥門導致核污染水泄漏、工作人員遭核污染水濺射等多起事故，可謂天災人禍不斷。

外界對東電在處理核污染水問題上的可靠性和透明度，質疑聲此起彼伏。儘管如此，日方仍一意孤行推進核污染水排海，並聲稱排海系統「很安全」。

日本福島核污水：圖為2023年8月24日，位於日本福島縣大隈町的福島第一核電廠開始向太平洋釋放核污水後，鏡頭拍得核電廠的鳥瞰圖。（Reuters）

日本國內外民眾接連抗議 福島漁民：我們不同意！

13年前，日本東海岸發生9級強震並引發海嘯和福島核事故，超2.2萬人遇難和失蹤，大量人員撤離，核事故周邊區域一夜間變為「鬼城」。

截至目前，核事故災區仍有7個市町村，約309平方千米的區域未解除封禁，超2.9萬名受災民眾不得不持續在外避難，其中9成來自福島縣。

在那場災難過去13年之際，日本多地民眾自發舉行抗議集會，矛頭直指日本政府和東電公司！

3月11日當天，抗議民眾表示，福島核事故已經過去13年，但他們仍然沒等來福島的恢復和振興，反而等來了核污染水強行排海。

福島核廢水：東京有民眾8月25日在首相官邸外集會，抗議岸田文雄政府批准排放福島核廢水。（REUTERS）

不僅如此，福島遭放射性污染的土壤清理和災區重建工作以及相關賠償訴訟等大量問題堆積如山，都沒能得到妥善處理，讓日本民眾對福島的未來充滿擔憂。

同日，在太平洋彼岸的日本駐舊金山總領事館前，也有大量當地民眾手舉「福島——地球的核警報」「停止向太平洋傾倒核污染水」等橫幅，抗議日本政府的排海行為。

4月13日，是日本政府正式決定把福島核污染水排入太平洋三周年的日子。當天，日本一個名為「不要再污染大海了・市民會議」的團體，舉辦了一場「生活在福島海域人們的心聲」的國際論壇。

該團體認為，日本政府和東電公司在日本國內外民眾、科學家以及各國的巨大擔憂和反對聲中，強行將核污染水排海，他們對此「感到非常憤怒」。

「我們沒有一個人贊成(排污入海)這種做法，到現在我也不認同」，現年72歲，幹了大半輩子漁業的小野在論壇上表示。他來自福島核電站以北約55公里的新地町，15歲就開始和父輩出海捕魚。

在核污染水排放引發的問題中，漁民成為受影響最為顯著的群體之一。

小野還呼籲更多人關注日本政府排污入海的舉動：「這不僅是漁民，也是大家應該一起思考的問題」。