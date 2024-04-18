日本旅遊｜港人首季消費額逾78億港元　日均花2057元　全球排第三

港人熱愛到日本旅遊，日本政府觀光局發表最新的旅客消費調查，香港旅客於今年1月至3月，合計消費1,543億日圓，折合約港幣78.23億元，相比2019年同期飆升86.3%，排全球第五。



若再按1月至3月的旅客數量，再以平均入住6.1日計算，即每名港客在日本花約12,545港元，日均消費約2,057港元，在全球排第三，高於台灣及南韓。



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港人赴日消費較2019年同期飆86.3%

日本政府觀光局文件顯示，香港旅客在今年1月至3月，共計消費1,543億日圓，在眾多國家及地區中排行第五，佔訪日旅客總消費的8.8%。若按今日匯率換算，消費額約為78.23億港元，相比去年及2019年同期，分別升41.3%及86.3%。

費用方面，其中住宿佔453億（22.97億港元）、飲食佔338億（17.14億港元）、交通佔147億（7.45億港元）、娛樂佔56億（2.84億港元）、購物佔544億（27.58億港元），其他費用則佔4億（約2,000萬港元）。

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香港旅客人均消費排第三 僅次內地及美國

此外，雖然香港旅客的消費金額，依次序僅次於內地、台灣、南韓及美國。但若以人均消費計算，則躍升至第三，高於台灣及南韓。

文件又指，香港旅客於今年1月至3月，共錄得62.36萬人次，平均入住6.1日。換言之，即每名赴日港人花約12,545港元，日均消費約2,057港元。