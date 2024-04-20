暴雨｜深圳、廣州機場航班大規模延誤　中央氣象台三預警齊發

中央氣象台今早（20日）發布暴雨橙色預警、強對流天氣黃色預警、大風藍色預警，預計今明（21日）兩天，華南地區仍有強降雨和強對流天氣。受天氣影響，深圳、廣州機場航班出現大面積延誤。



據央視報道，截至20日12時48分，廣州白雲國際機場延誤一小時以上仍未執行出港的客運航班為105班，機場航班大面積延誤，應急處置響應等級升級為橙色。

受到降雨天氣影響，白雲機場昨日（19日）啟動今年首次大面積航班延誤紅色響應。當晚，隨延誤航班陸續出港，凌晨兩點左右機場陸續降低並取消延誤響應。今日受天氣影響，響應再次啟動並升級為橙色。

此外，因粵北大範圍對流雲團，覆蓋深圳寶安國際機場的出港航班航路，深圳機場航班放行受到限制。深圳機場20日上午8時30分啟動大面積航班延誤應急處置預案黃色響應（大面積航延黃色預警），聯合空管、航空公司積極做好航班放行協調和運行保障。

深圳機場航班出現大面積延誤。（微博）

並預計今明兩天，強對流和降雨天氣都會對深圳機場航班運行帶來較大壓力，後續航班延誤情況可能進一步加劇。深圳機場提醒旅客，密切關注天氣影響，留意航班動態和調整提示，並及時和購票航司聯繫確認航班信息。

中央氣象台今早6時發布暴雨橙色預警、強對流天氣黃色預警、大風藍色預警，預計今明兩天廣東中北部等地部分地區有大暴雨，廣東西北部局地有特大暴雨(250-280毫米)；廣東北部和中西部等地的部分地區將有8-10級雷暴大風或冰雹天氣，廣東西部等地的部分地區將有10級以上雷暴大風，局地風力可達11級以上。