體育考試學生暴雨下長跑？　廣州教育局：裁判員立即叫停，可重考

4月18日上午10時許，廣州突發暴雨和雷雨大風天氣，「一秒入夜」猶如末日。

同一時間，廣州市初中畢業體育考試正在開考，多個考場遭遇暴雨大風天氣，網傳南沙廣附考場有學生在暴雨下仍在進行長跑考試，相當危險。

廣州市教育局回應稱，考生起跑出發一圈後，降雨及風勢突然增大，裁判員已立即叫停召回考生，並將他們轉移至安全場所。經征詢考生意見後，一致決定待氣象條件好轉後重考中長跑項目。



網傳影片顯示，廣州市中考體育考試南沙廣附考場，在雨勢較大的情況下，仍有學生在操場上進行長跑考試。足球場上有雨傘、雪糕筒等被吹翻在地。隨着風力加強，遮雨棚也被大風吹起掀翻，原本在足球場遮雨棚下等候的考生紛紛跑向觀眾席避雨。

廣州市教育局回應稱，4月18日上午11時10分左右，體育考試南沙廣附考點，廣州外國語學校正在進行第三項的中長跑項目考試，當本組16名考生準備起跑時，雨勢很小，考點綜合研判可繼續考試，發令起跑出發一圈後，降雨及風勢突然增大，裁判員立即叫停召回本組考生，並轉移至安全場所，提供毛巾、熱水、午餐、暖氣及更衣室等保障措施。

考務組隨後同送考學校帶隊老師溝通，明確告知本組考生可申請重考本項目或緩考，且緩考只需考中長跑項目，原二三類項目成績保留。經征詢考生意見後，本組考生均決定待氣象條件好轉後重考本項目。

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廣州市教育局稱，當局將針對近期氣象條件，舉一反三做好有針對性各項考務保障。針對體育考試期間遭遇突發極端天氣的情況，市氣象局每天向考務管理人員發送天氣情況和預警短訊。如遇暴雨、台風、雷電等惡劣天氣，考場會立即啟動相關應急預案。

對於已到達考場的考生，考場將妥善安置考生到安全場所暫避，提供溫開水或姜糖水，安撫考生情緒，如候考時間過長，考場將妥善做好飲食安排；主考會根據天氣和場地情況決定是否停考，雨停後及時清除場地積水，並在征求帶隊領導和考生意見後才決定重新開考。

對於尚未到達考點的考生，考場與送考學校及時溝通，視情暫停出發、就地避險或返回待命。因天氣原因，考生未按原編排時段參加考試，會由區招考辦在本區考試時段內統籌安排考試。