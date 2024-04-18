廣州暴雨天空｢一秒入夜｣如末日　弓形颮線將持續東移橫掃香港深圳

今日（4月18日）上午10時左右，廣州「一秒入夜」猶如末日場景引發民眾熱議。

據中國氣象台官方帳號「中國天氣」消息，弓形颮線正橫掃廣東，目前正在影響佛山、清遠等地，並已進入廣州。廣州瞬間白晝變黑夜，天空暗沉，激烈的雷雨大風等強對流天氣正在來臨。而接下來，颮線還將繼續東移，珠海、澳門、深圳、香港、中山等珠三角地區將迎來猛烈暴風雨。



廣州今日10時30分左右出現短時強降雨天氣，還伴有強雷電和大風，包括越秀區、天河區等11區發出暴雨黃色信號和雷雨大風橙色預警信號。據民眾拍下的照片顯示，暴雨來襲時，10分鐘內天空就烏雲密佈宛如黑夜，大雨傾盆而下，路人即便是撐傘也渾身濕透。

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據《魯中晨報》報道，颮線今日凌晨在廣西形成，自西向東掃過，移速很快，時速大約60公里，相當於市區開車的速度，大約一個小時左右會移出廣州，颮線將會帶來大風大雨的劇烈天氣，局地有可能出現小冰雹，看到天黑下來了趕緊到安全的室內躲避！

颮線還將繼續東移，珠海、澳門、深圳、香港、中山等珠三角地區將遭暴風雨侵襲。（中國天氣）

廣州市三防總指揮部決定自9時05分起，啟動防暴雨內澇三級應急響應，要求各單位、各部門按預案規定做好防禦工作。廣東省應急管理廳也發出預警，4月17至19日，粵北及珠江三角洲中北部市縣有中到強雷雨轉大雨到暴雨局部大暴雨，部份市縣伴有強雷電、8至10級短時大風和小冰雹等強對流天氣。

不過，廣州氣象台帳號「廣州天氣」回應網民表示，廣州暴雨最強時段僅持續1小時左右，後續將減弱，明日也不會有很強的降雨。

什麼是颮線？

香港天文台介紹，颮線是由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶。除了大雨及猛烈雷暴外，颮線移動快速及破壞力強，所經之處更會出現風向突變和風速急增的現象，相關聯的狂風可達每小時百多公里，部份颮線亦會夾雜著冰雹及龍捲風。

影響華南及其沿岸海域的颮線通常會在春末夏初時伴隨著南下的冷鋒或低壓槽出現。颮線在雷達上的回波看似一條狹窄的強烈雨帶，有時會像弧形的彎弓，寬約十至數十公里，長度則由數十到數百公里不等。