有片｜韶關水浸到頸部　大叔「得返個頭」照騎電動單車：防水的

近日廣東多地暴雨如注，其中韶關昨日（20日）因暴雨襲擊仿佛變成了「澤國」，多地內澇嚴重。一段韶關暴雨後積水淹過頸部，一名大叔疑似在水中騎電動單車的影片在網絡上瘋傳，大叔還向影片拍攝者強調，他的電動單車是防水的。



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據網傳影片，影片拍攝者大聲問疑似在水中騎電動單車的大叔「你的電動車還可以動啊？」大叔回答說：「防水的，水會出來的」影片拍攝者笑著說：「我以為你走路。」

據韶關當地監測，19日8時到20日下午3時，該市的曲江、翁源、乳源、武江、湞江、新豐和始興南部錄得降雨量達120到260毫米，全市平均降雨量達157.2毫米，其中曲江樟市街錄得全市最大降雨量373.5毫米。

韶關翁源縣受強降雨和洪峰影響，該縣官渡鎮南門坪低窪處水位猛漲，河水漫過部分農田和房屋，官渡鎮立即開展抗洪搶險救援行動。截至20日下午4時15分，翁源縣已派出隊伍13支，累計出動消防救援人員、公安幹警、衛生醫療人員等近350人，全縣已轉移人員2111人。

此外，韶關始興縣部分道路塌方，多條路面、橋面漫水，有街道及房屋浸水，險情頻發。截至20日下午2時，全縣共轉移人員959人。