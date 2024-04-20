深圳全市發布暴雨黃色預警　福田、南山等4區升級至暴雨橙色預警

深圳市政府19時53分指出指出，預計未來2到3小時深圳市多雷陣雨，累計雨量20-40毫米，其中南山區、福田區、寶安區、光明區和龍華區6小時累計雨量將超過50毫米，深圳市氣象台2024年04月20日19時04分在上述區域發佈暴雨橙色預警訊號，並將分區暴雨黃色預警訊號擴展全市。



深圳網民分享暴雨來臨前和來臨時的景象：

深圳市政府稱，深圳市進入暴雨防禦狀態，部分區域山洪風險較大，請遠離低窪易澇等危險區域，注意防禦暴雨可能引發的局部內澇、山洪、滑坡、泥石流等災害。

深圳市全市發布暴雨黃色預警，部分區域則發布橙色預警。（深圳發布）

據中國氣象局，暴雨預警信號分四級，分別以藍色、黃色、橙色、紅色表示。暴雨藍色預警信號標準是「12小時內降雨量將達50毫米以上，或者已達50毫米以上且降雨可能持續」；暴雨黃色預警訊號是「 6小時內降雨量將達50毫米以上，或者已達50毫米以上且降雨可能持續」。

暴雨橙色預警訊號是「 3小時內降雨量將達50毫米以上，或者已達50毫米以上且降雨可能持續」；暴雨紅色預警信號則是「3小時內降雨量將達100毫米以上，或者已達100毫米以上且降雨可能持續」。

深圳未來一周進入暴雨集中期

深圳市氣象局指出，深圳已進入今年華南的南風較常年同期偏早、偏強，受其影響，18到20日廣東省中北部天氣過程混合了強對流天氣和季風暴雨， 降水效率高、並伴短時大風和雷電，三天最大累計雨量超過450毫米。

4月20到23日強天氣中心將東移南壓， 深圳市出現強降雨風險明顯增大。（深圳發布）

預計21到23日降雨頻密，有大雨到暴雨，並伴有8-9級局地雷雨大風等強對流天氣，發佈暴雨和雷雨大風預警信號的可能性大。24-25日降雨有所減弱，有（雷）陣雨局部大雨。26-27日降雨再增強。

未來一周深圳市天氣將混合強對流天氣和季風暴雨，降水效率高、並伴短時大風和雷電，致災風險高。

未來一周的深圳市天氣預報

4月21日到4月27日的天氣預報。（深圳天氣）

深圳市氣象局提醒，第一、注意交通安全。未來一周多降雨，雨時能見度下降，路面濕滑，行車、走路需要多注意；特別是上班（學）早高峰時段，大家多加小心；第二、注意防風。雷雨時伴有 9 級左右的短時大風，需防範大風對交通港航、海上活動、建築工地和高空作業等帶來的風險；市民注意妥善安置臨窗和陽台物品，謹防高空墜物。

第三，注意防範強對流及其次生、衍生災害。本次降雨過程持續時間較長，需防範短時強降水及累計降水可能引發的積澇、地質災害等次生、衍生災害，及對道路交通擁堵和交通安全的影響。